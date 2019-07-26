Во Дворце Украина отказались брать ответственность за концерт подруги Януковича Повалий

Таисия Повалий, Игорь Лихута / instagram.com/tpovaliyofficial

Таисия Повалий шокировала обещанием выступить во Дворце Украина в Киеве в конце 2019 года, но представители администрации дворца культуры недоговаривают и отказываются объяснить, кто у них решил принять концерт экс-депутатши от Партии Регионов и подруги Виктора Януковича Таисии Повалий, которая сбедала из Украины в 2014 году и официально признала Крым Российским.

Представители Дворца отказываются дать прямы ответы на вопросы, и заявляют, что руководство коллективно ушло в отпуск после того, как разрешило проведение концерта Повалий. Об этом они сообщили изданию Укринформ.

"Отсутствие афиш на нашем сайте объясняется тем, что дворец "Украина" не является организатором возможного концерта. И пока мы не получали никаких афиш или информации о запланированном сторонними организаторами мероприятии", - объяснили представители.

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При этом все топ-менеджеры - в отпуске и недоступны, а объяснить, "кто допустил", и "кто разрешил" ребята отказываются, ссылаясь, что нет афиш. Правда, это не помешало кому-то из руководства Дворца Украина связаться с организаторами концерта Повалий, которые, вероятно находятся в России - даже без афиш.

Тем временем, без афиш на сайте Карабас полным ходом идет продажа билетов на концерт подруги Януковича, и билеты недешевые - от 390 до 2990 грн за билет + сбор и комиссия.

Как известно, Таисия Повалий была членом Партии регионов, во время расстрелов на Майдане в 2014 году гастролировала в России, а после захвата Крыма Путиным, фактически признала оккупацию законной, когда поздравила крымчан с Днем независимости России, чем вызвала адекватную реакцию на свою персону в Украине.

В сентябре 2015 года в Верховную Раду был внесен законопроект о лишении звания народный артист Украины Ани Лорак, Таисии Повалий, Иосифа Кобзона и Николая Баскова.

С этого времени официально в Украину не приезжала, но пару раз устраивала выступления, продаж билетов на которые не афишировался, либо на концертах коллег, которые не признавались, что Повалий там будет. Так же поступала и Светлана Лобода.