"Страпон не жмет?": Maruv показала свой жезл

20 августа 2019, 12:28

Украинская певица Maruv, которая в 2019 году принимает участие в танцях з зірками, показала свой новый аксессуар, который завел публику.

Maruv
Maruv / Instagram

Певица Maruv в черном латексе и на здоровенных стрипах снова позировала в сексуальной фотосессии. Теперь ее новые снимки пуще обычного завели сеть.

Maruv в своем любимом латексе примерила костюмчик с декольте, воротником-жабо и голыми ножками, но главное - не забыла свой жезл. Снимки она опубликовала в Instagram.

Maruv в новой фотосессии со своим пластиковым другом устроила воистину королевскую фотосессию. Она подписала снимки "Королевское настроение и алмазные слезы". На них девушка присевши позирует со своей палочкой.

Пока фанаты пытаются понять, анонс ли это чего-то нового, или возвращение к старому, другие начали активно забрасывать Maruv комплиментами.

Maruv
Maruv / Instagram
Maruv
Maruv / Instagram
Maruv
Maruv / Instagram

Поклонники пришли в восторг от фотосессии девушки.

"Садо мазо)Не хватает Васи с красным шариком аорту", "Страпон не жмёт?))))))", "Я одна ржу с этой фотки?", "Божественна", "Тікай", "Просто нечто", "Супер фото!", "Каааак ходить на таких каблах?????", "Шо за цаца?", "Слишком эпично", "Марув, если ты не перестанешь, я стану лесбиянкой!!((", "Великолепная", "Какая же ты карсивая", "Bang!", "Я кончаю", "Марувочка, вы великолепны", "Вот зачем так? Мои глазааааааа ", "Обожаю", "Бомба!", "Красотка!!!))) Обожаю)", "Можно смотреть вечно на огонь, воду и на божественность МАРУВ", "Это ооочень круто", - пишут поклонники.

Ранее Вера Бержнева без трусов снялась для российского издания Vogue, и взбудоражила сеть.

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Maruv новости шоу бизнеса
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