Оля Полякова поменялась телами с участником Танці з зірками 2019

Оля Полякова / Instagram

В рамках подготовки к грандиозному шоу Королева Ночи на стадионе Арена Львов Оля Полякова посетила вечернее шоу Все включено на радио FM Галичина во Львовеи раскрыла пару своих женских секретиков.

Во время эфира певица назвала имя звездного партнера, который сыграет с ней в кинокомедии Звезды по обмену, и им оказался танцор из шоу Танці з зірками.

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"В этом году мы начинаем съемки своего фильма, который будет называться Звезды по обмену. Немного спойлерну: две звезды шоу-бизнеса, мужчина и женщина, которые поменялись телами, борются за главную награду, но после обмена телами они будут делать все, чтоб никто из них не получил эту награду. Не на жизнь, а на смерть будет борьба. Думаю, что это будет очень крутая комедия, и она станет самой громкой и смешной комедией 2020 года. Еще никогда не называла имя, хоть все и спрашивают, кто будет звездным партнером… Это будет DZIDZIO, именно с ним мы поменяемся телами", - рассказала в эфире Оля Полякова.

Кинокомедия Звезды по обмену выйдет на широкий экран в 2020 году и будет представлена Поляковой совместно с украинской компанией, лауреатом многочисленных международных премий, KINOROB.

Этот фильм станет первым проектом продюсерского дебюта певицы. Режиссером картины выступит Алексей Даруга.

Напомним, актерский дебют Поляковой состоялся в январе 2018 года в рамках первой секс-комедии Свингеры, по итогу проката ставшей #1 кассовой украиноязычной комедией, а также первого в Украине сиквела Свингеры-2, ставшим самым кассовым украинским фильмом 2019 года, на момент начала сентября 2019.

Ранее Влад Яма высказался о слабых участниках шоу Танці з зірками, а его подписчики не постеснялись назвать имена звезд, которые танцуют хуже остальных.