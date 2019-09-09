Влад Яма высказался о результатах 3 выпуска Танці з зірками 2019

Влад Яма / Instagram

Один из самых строгих судей Танцев со звездами 2019 Влад Яма посетовал на выбор зрителей, которые выгнали с шоу одну из перспективнейших пар.

Влад Яма опубликовав в своем Instagram часть выступления Сереги и Аделины, и высказался об оценке зрителей.

"Не согласен с выбором зрителей. Думаю Серега и Аделина Дели еще могли показать ощутимый прогресс. Ну а вчера минимум три пары танцевали хуже. А вы что думаете?...", - написал Яма.

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Яма не назвал никаких имен, и не оставил явных намеков, кого же он имел в виду.

"Голосовать должны вы, судьи - профессионалы своего дела. Люди ,которые отдают голоса, далеки от справедливого выбора", "Я тоже в корне не согласна! Мне их танец понравился , был прогресс. Они станцевали намного лучше Кукуюка и Дзидзьо", "Не согласна тоже! Мне за их парой интересно было наблюдать", "Тоже не согласна. Да и по всем трём членам жюри было видно, что им непонятен выбор зрителя", "И я не согласна. Самым слабым был Кукуюк", "Дзидзьо самый слабый, Кукуюк .... Если конкретно этот день брать то к сожалению Лена Кравец очень слабовато танцевала, особенно после предыдущего...", "Полностью согласна!", "Согласна с вами!!", - пишут в комментариях.

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Танці з зірками 2019 3 выпуск смотреть онлайн Полиграф Шарикoff Серега и Аделина Дели: