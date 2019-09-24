Архивное видео пьяной Леди Гаги выдают за новое

Леди Гага / Instagram

Леди Гага до сих пор остается в центре внимания после того, как Брэдли Купер бросил Ирину Шейк с дочкой после фильма Звезда родилась с Леди Гагой в главной роли.

Издание TMZ опубликовало видео с пьяненькой Леди Гагой, с намеком на свежесть, и многие издания скопировали его себе, не проверив информацию.

"Леди Гага в прямом смысле слова отпраздновала первый день осени", - подписали видео СММщики.

Однако тут заложена игра слов - по английски First Day of Fall в данном случае переводится, как "Первый день падения", то биш, "Леди Гага буквально отметила день первого падения".

Естественно, никто не написал, что это осень 2019 года, так что некоторые СМИ опозорились своей невнимательностью.

Бдительные фанаты Леди Гаги же в комментариях взорвались негодованием, указывая, что это видео с 2015 года.

На видео Леди Гага пошатываясь и в окружении охраны и фанатов пытается сесть в авто, но промахивается ногой. Она чуть не бьется головой об авто, на заднем фоне слышны возгласы "Вы в порядке?", "О Боже!". После этого со второй попытке Леди Гага садится в авто.

"Это отсылка к 2015 году!", "Это очень старое видео", - пишут пользователи Twitter.

На самом деле это видео событий от 13 августа 2015 года, и сам ролик изначально был снят и распространен все тем же изданием TMZ.

Напомним, что сейчас в центре журналистских домыслов актриса Анастасия Заворотнюк, которая лечится в частной больнице в Москве от онкологии. По версии СМИ Заворотнюк уже побывала в коме, и вышла из нее, а сейчас пребывает при смерти, но другие источники распространяют информацию, что все слухи о состоянии Анастасии Заворотнюк - ложь.