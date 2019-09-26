Олег Винник снялся в издевательском клипе друзей Путина

Олег Винник побратался с врагами Украины / скриншот

Российские звезды, которые поддержали силовой захват российскими войсками Крыма, а потом российскую агрессию на украинском Донбассе, сняли издевательский клип, в котором поют о том, что хотят мира. В этом ролике появился также украинский певец Олег Винник, который в течении последних лет заявлял, что не гастролирует в России и не сотрудничает с россиянами, и гражданин Италии, который стал судьей Х-Фактора на СТБ Алессандро Сафина.

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Россияне, которые в течении 5 лет на всю Россию кричали о бандеровцах в Украине, и доблестных "ополченцах" на Донбассе, а также подписывались под действиями Путина в Украине теперь как издевательство, заговорили о мире.

В новом клипе, в который были вставлены даже речи знаменитых миротворцев, россияне снова называют себя братьями, а посыл их песни таков, будто бы это украинцы пришли в Россию убивать и насиловать, а не наоборот.

"Это видео – наш большой общий шаг к новому миру! Миру без войн и насилия! Слово – великая сила, дарованная только человеку! И сегодня, как никогда, важно этой силой воспользоваться правильно. Воспользоваться смело и масштабно. Когда мы решили снимать проект #ВСЕММИР многие уверяли нас, что это невыполнимо. Но сегодня мы знаем правду – людей, разделяющих наши взгляды много...очень много! И очень важно, что люди творческих профессий, как и мы, чувствуют необходимость в этих переменах. Человечество должно прекратить войны из-за политических убеждений, религии, цвета кожи, несоответствия взглядов и прочего… Настало время остановиться!", - подписали создатели видео.

При этом они почему то не упомянули, что пора вернуть Украине незаконно "отжатый" Крым, и вывести свои войска с Донбасса.

Всем мир смотреть онлайн клип друзей Путина:

В описании у видео указаны некоторые имена участников издевательского ролика, и среди них, естественно упомянут Олег Винник, который несколько раз там засветился.

В клипе снялись Владимир Познер, Мирей Матье (Франция) , Алессандро Сафина (Италия), Олег Винник (Украина), Валерия, Сосо Павлиашвили, Игорь Крутой, Зара, Тамара Гвердцители, Денис Клявер, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, Максим Покровский, Яна Поплавская, Максим Аверин, Ксения Алферова, Нонна Гришаева, Настя Князева, Квартет И (Камиль Ларин, Леонид Барац, Александр Демидов), Эвклид Кюрдзидис, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Оксана Федорова, Влади Блайберг (Израиль), Алексей Кортнев, Авраам Руссо, Дмитрий Певцов, Аскольд Запашный, Линда, и другие.

Украинцы в комментариях не оценили поступок Винника, и напомнили ему, с кем он теперь тусуется.

"не верю не единому слову, сколько из них поддержали аннексию Крыма и войну на Донбассе, теперь всем мир, ага...", "Всеммир - це 52 війни з 1920 року!!!! О.уенний мир!", "Какая отвратительна пропаганда", "Мы за мир. Только когда к нам в страну не лезут с градами и тому подобным", "Чтобы был мир, России нужно всего лишь вывести свои войска из Украины (Донбасс и Крым), и из Сирии. И да будет - МИР", "А что в клипе делают пропутинские бл@lди Певцов,Валерия и Зара,которая военных в Сирии развлекала,чтобы им там лучше убивалось и даже имеет за это медаль??А в оккупированном Крыму выступать это разве не поддерживать ВОЙНУ???", "Недоимперии нужен "рюзьге мир" на условиях сЦаря )(уйла, то есть капитуляция Украины. ПТН - ПНХ !!!", "так шо ж вы по всему миру везде свои войска и агентов пихаете. Наведите порядок у себя и не лезьте к другим - будет вам мир.", "ВСЕММИР, ВСЕММИР ОДИН - РУССКИЙ МИР - все что несут эти лица, которые сначала поддерживают всякую аннексию, оккупацию, а потом еще им хватает совести, петь про мир", "ВСЕММИР, ВСЕММИР ОДИН - РУССКИЙ МИР - все что несут эти лица, которые сначала поддерживают всякую аннексию, оккупацию, а потом еще им хватает совести, петь про мир", "Всем русский мир.. кровавый рабский русский мир..", - пишут в комментариях.

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