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"Звук го*но": Вакарчуку на концерте в Минске кричали "Славик, выходи, Москва здесь"

21 сентября 2019, 17:16

Появление Святослава Вакарчука на сцене Минск-Арены сопровождалось неоднозначной реакцией зала.

  • Святослав Вакарчук дал концерт в Минске afisha.tut.by
  • Святослав Вакарчук дал концерт в Минске afisha.tut.by
  • Святослав Вакарчук дал концерт в Минске afisha.tut.by
  • Святослав Вакарчук дал концерт в Минске afisha.tut.by
  • Святослав Вакарчук дал концерт в Минске afisha.tut.by

Певец, народный депутат, лидер партии Голос Святослав Вакарчук вместе со своим коллективом вечером 20 сентября дал концерт в Минске.

Как сообщают белорусские СМИ, выступление Вакарчука на Минск-Арене задержалось на 40 минут.

При этом появление Вакарчука на сцене сопровождалось неоднозначной реакцией зала.

Некоторые фанаты восприняли новые песни довольно холодно. "Звук го*но", — кричали мужские голоса из секторов напротив сцены, отмечает TUT.BY.

"Славик, выходи! Москва здесь!" - раздавалось из толпы, пишет kp.by.

Читайте также"Это бред!": Вакарчук прокомментировал слухи о том, что после выборов сдаст депутатский мандатБелорусские журналисты отмечают, что во время концерта Вакарчук мало общался с публикой. Заговорил он лишь тогда, когда наступило время песни Коли тобі важко.

"Буквально несколько недель тому произошло очень важное событие. Домой вернулись 35 заключенных, которые были в российских тюрьмах. Я хочу посвятить эту песню им. Это наша гордость. И спасибо вам за дружественную поддержку, Беларусь. Мы ее очень ценим", - заявил он со сцены.

Одну из песен Вакарчук посвятил солдатам, которые каждый день воюют за Украину.

Напомним, ранее Вакарчук странно оправдался за прогулы заседаний Рады.

концерт Минск Святослав Вакарчук Океан Ельзи Океан Эльзы
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