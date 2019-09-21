"Звук го*но": Вакарчуку на концерте в Минске кричали "Славик, выходи, Москва здесь"

Певец, народный депутат, лидер партии Голос Святослав Вакарчук вместе со своим коллективом вечером 20 сентября дал концерт в Минске.

Как сообщают белорусские СМИ, выступление Вакарчука на Минск-Арене задержалось на 40 минут.

При этом появление Вакарчука на сцене сопровождалось неоднозначной реакцией зала.

Некоторые фанаты восприняли новые песни довольно холодно. "Звук го*но", — кричали мужские голоса из секторов напротив сцены, отмечает TUT.BY.

"Славик, выходи! Москва здесь!" - раздавалось из толпы, пишет kp.by.

Читайте также"Это бред!": Вакарчук прокомментировал слухи о том, что после выборов сдаст депутатский мандатБелорусские журналисты отмечают, что во время концерта Вакарчук мало общался с публикой. Заговорил он лишь тогда, когда наступило время песни Коли тобі важко.

"Буквально несколько недель тому произошло очень важное событие. Домой вернулись 35 заключенных, которые были в российских тюрьмах. Я хочу посвятить эту песню им. Это наша гордость. И спасибо вам за дружественную поддержку, Беларусь. Мы ее очень ценим", - заявил он со сцены.

Одну из песен Вакарчук посвятил солдатам, которые каждый день воюют за Украину.

Напомним, ранее Вакарчук странно оправдался за прогулы заседаний Рады.