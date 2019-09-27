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Появилось фото больной Заворотнюк из больницы

27 сентября 2019, 14:28

Появилась информация о том, что Анастасию Заворотнюк засняли на фото и видео, когда она лежала в больнице в Москве.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / соцсети

Анастасия Заоротнюк лечит рак в частной больнице Москвы, но ее родные не пускают к актрисе прессу, поэтому начался настоящий ажиотаж вокруг информации о состоянии Заворотнюк, интервью и фото с ней. 

Анастасию Заворотнюк засняли на фото и видео, и предлагают продать за баснословные деньги, пишет издание Дни.ру.

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Журналисты указали, что речь идет о 17 фотографиях, ролике длиной почти в минуту и двух видеофайлах по 32 секунды. Обладательница фото- и видеоматериалов заявила, что отсняла их сама, а с 26 сентября в клинике уже не работает. Видео и фотографии, по ее словам, датированы периодом с 15 по 25 сентября.

Издание утверждает, что не стало идти на сделку, ибо не видит смысла в размещении фото и видео больной женщины, которой из-за болезни обрили череп.

Напомним, что семья Заворотнюк объявила войну СМИ, и после того, как обнаружилось, в какой больнице лежит Анастасия, охрана здания была удвоена.

Никто принципиально не дает информации о состоянии Анастасии Заворотнюк, а все новости называют фейковыми.

СМИ предлагали 3 миллиона рублей за интервью об Анастасии Заворотнюк, и миллион за фото с ней в больнице.

Потом появилась информация, что Андрей Малахов предлагал дочке Заворотнюк 15 миллионов. Она назвала это фейком.

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