"Ересь": Волочкова написала о смерти Анастасии Заворотнюк

Волочкова призвала молиться за душу Анастасии Заворотнюк / Instagram

Анастасия Волочкова написала похоронный пост об Анастасии Заворотнюк. Может, балерина хотела сказать что-то трогательное и хорошее, но получилось у нее, в итоге наоборот.

Анастасия Волочкова предложила в Instagram помолиться за душу лечащей рак Анастасии Заворотнюк.

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"Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей... Сейчас можно только молиться о ее душе... Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться.. Без слов... Подробно в моем сториз...", - говориться в подписи к видео.

В ролике показаны танцы на льду, в которых принимала участие Волочкова. В сторис она предлагает ознакомиться с другим материалом, в котором якобы рассказывается, как она ставила этот номер.

Тем не менее, шокированные пользователи соцсетей пришли в ярость от такой формулировки Волочковой - молиться за душу. Многеи восприняли это как смерть Анастасии Заворотнюк.

"Почему молиться о душе? Лишь бы высокопарно?", "Волочкова пишет ересть всякую. Бестолочь, как так можно!!!", "За здравие надо молиться, а не о душе! Заворотнюк сил надо пожелать и здоровья! А Волочкову отправить к Великому Гудвину...мозгов просить.", "Божечки, какая ж вы непроходимая дурища, Анастасия Юрьевна...", "Волочкова, ты сейчас ГРЕХ на себя взяла, царствие тебе...душевное(", "На передаче об умирающей от ножевых ранений надо было молиться, а не ржать.", "Когда человек болеет, за здравие молятся, а не о душе, богомольная ты наша", - пишут в комментариях.

Напомним, лечащей рак в Москве Анастасии Заворотнюк привезли 11-месячную дочку в больницу.

До этого появилась информация, что Анастасия Заворотнюк подписала завещание после выхода из комы.

Как известно, 13 сентября появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга. До конца дня у нее начался частичный паралич, и ее ввели в искусственную кому. На выходных из-за инфекции у Анастаяии Заворотнюк начали отказывать органы, и ее положили на аппарат искусственного жизнеобеспечения.

После этого всплыли подробности ее лечения в Гермении и Польше. 18 сентября появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк вышла из комы, и ее перевели в терапию. Родственники заявили, что Анастасия Заворотнюк не впадала и не выходила из комы, отказались давать какую-либо информацию СМИ, а больница усилила охрану.

За фото Анастасии журналисты предлагали миллион рублей, а за интервью в студии - 3 миллиона рублей.