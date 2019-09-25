Заворотнюк в сознании переписала завещание

Анастасия Заворотнюк / replyua.net

Анастасия Заворотнюк в Москве лечит онкологию 4 стадии в частной больнице, и к ней не пускают СМИ, а родственники называют фейками всю информацию, которая распространяется в сети. Однако, кое-что они не стали опровергать.

Российские СМИ располагают информацией о том, что родственники Анастасии Заворотнюк оформили с ней новое завещание, пока она была в больнице.

Читайте такжеАнастасия Заворотнюк: биография, фильмография и личная жизнь

Когда Анастасия Заворотнюк вышла из комы и перешла в отделение терапии, к ней пришли родственники с важными бумагами. В тот же день вечером появилась информация, что Заворотнюк не была в коме, и не выходила из комы. Также опровергли большую часть информации о диагнозе актрисы.

Однако, сейчас всплыла информация, что Анастасия Заворотнюк после выхода из комы 18 сентября подписала документы по завещанию после того, как была подтверждена ее вменяемость. Об этом сообщает российское издание Дни.ру.

"Родные, насколько мне известно, и поспешили уладить бумажные формальности", - утверждает источник издания.

Ранее уже сообщалось, что Анастасия Заворотнюк владеет имуществом в России и Украине. Общая стоимость ее недвижимости оценивается в 500 миллионов рублей.

Напомним, что в сети обсуждают симптомы рака у Анастасии Заворотнюк. Ее коллеги утверждают, что видели признаки рака, как у Жанны Фриске еще 10 лет назад.