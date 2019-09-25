Как у Фриске: первые симптомы рака у Заворотнюк заметили 10 лет назад

Анастасия Заворотнюк умирает от рака / Instagram

Анастасия Заворотнюк перед беременностью проходила полное обследование, и делала МРТ мозга. Тем не менее, знакомые Заворотнюк стараются придумать историю пострашнее, чтобы обратить на себя внимание.

Профессиональный гример, с которым работала Анастасия Заворотнюк, заявила, что у Анакстасии были симптомы похожие на Жанну Фриске еще 10 лет назад, пишет КП.

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"Еще лет десять назад ее здоровье вызывало у нас вопросы. От частых переработок Настя чувствовала себя неважно. У нее болела голова, могло быть головокружение. Все это мы списывали на усталость и диеты. Бывало, на съемках Настя даже падала в обморок, мы полагали, что от недоедания", - сказала она в комментарии.

Причем, женщина не поскупилась на подробности, и поведала, все, что могла или не могла знать. Например, что у Заворотнюк очень чувствительная кожа.

"Она требовала, чтобы грим ей наносили новенькой кисточкой. А потом и вовсе заказывала себе личного гримера-визажиста. И могла гримироваться по 40 минут, заставляя коллег ждать. Шутила, мол, я не такая красивая, поэтому меня надо делать красивой. И все равно у нее часто происходили какие-то аллергические реакции, появлялись воспаления на коже", - заявила она.

Кроме того, чтобы нагнать драматизма, Анастасию Заворотнюк сравнили с Жанной Фриске, которая умерла от рака 4 степени.

"Состояние шеи вызывало нарекания. Как печеное яблоко - в отличие от подтянутого лица. Кстати, такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса...", - уверена женщина.

Ранее дочка Анастасии Заворотнюк Анна попросила не пиариться на беде в ее семье, и оставить их в покое. Это было вызвано слухами о том, что Андрей Малахов предлагал ей 15 миллионов рублей за интервью в его программе.

До этого, Анастасия Волочкова решила, что кому-то интересное ее личное мнение, и заявила, что у Анастасии Заворотнюк проблемы потому, что она родила.

Напомним, Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком головного мозга 13 сентября. До конца дня у нее начался частичный паралич, и ее ввели в искусственную кому.

На выходных у Заворотнюк началась пневмония и отказ органов, поэтому Анастасию перевели на аппарат искусственного жизнеобеспечения. После этого в сети начали появляться подробности ее лечения в Германии и Польше.

Посреди недели всплыла информация о том, что Анастасия Заворотнюк вышла из комы, и уже переведена в терапевтическое отделение. После этого начала распространяться информация о том, что Анастасия Заворотнюк не была в коме, а все новости - выдумки СМИ и одного их друзей Заворотнюк.

Через неделю в сети стали распространять информацию, что Анастасию Заворотнюк перестали лечить. Соседка Анастасии в больнице заявила, что врачи ждут, когда у Заворотнюк остановиться сердце.