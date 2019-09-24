"Не стоило рожать": Волочкова высказалась о раке Заворотнюк

Анастасия Волочкова высказаль о раке Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк лечит онкологическое заболевание в частной клинике Москвы, и ее родные не предоставляют СМИ никакой точной информации о состоянии актрисы. На основе этого в сети распространились слухи, что причиной рака у Заворотнюк стала процедура ЭКО, так как первые признаки онкологии проявились у Заворотнюк после родов.

Анастасия Волочкова бесцеремонно осудила Заворотнюк в своем интервью программе Ты не поверишь на НТВ.

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"Я могу только опираться на информацию, которой я обладаю, что да, все-таки это произошло и начало именно прогрессировать – эта болезнь и опухоль – после того, как Настя сделала ЭКО – подсадку для того, чтобы иметь ребенка", - заявила балерина.

Анастасия Волочкова также отметила, что процедуру ЭКО проходила Жанна Фриске, которая скончалась от онкологии в 2015 году.

Читайте такжеЖажда наживы: наследство Заворотнюк уже разделили"Может еще просто в таком возрасте... не стоило, наверное, детей рожать. Но это личное дело каждого человека", – считает Волочкова.

Напомним, Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком головного мозга 13 сентября. До конца дня у нее начался частичный паралич, и ее ввели в искусственную кому.

На выходных у Заворотнюк началась пневмония и отказ органов, поэтому Анастасию перевели на аппарат искусственного жизнеобеспечения. После этого в сети начали появляться подробности ее лечения в Германии и Польше.

Посреди недели всплыла информация о том, что Анастасия Заворотнюк вышла из комы, и уже переведена в терапевтическое отделение. После этого начала распространяться информация о том, что Анастасия Заворотнюк не была в коме, а все новости - выдумки СМИ и одного их друзей Заворотнюк.

Через неделю в сети стали распространять информацию, что Анастасию Заворотнюк перестали лечить. Соседка Анастасии в больнице заявила, что врачи ждут, когда у Заворотнюк остановиться сердце.