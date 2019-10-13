Dzidzio шокировал мощным исполнением гимна перед футбольным матчем

Dzidzio показал всю силу своего голоса / Фото: скриншот из видео

Известный украинский певец Михаил Хома, более узнаваемый по псевдониму Dzidzio, впечатлил сеть мощным исполнением гимна Украины перед футбольным матчем Украина-Литва в рамках отбора на Евро-2020, который состоялся 11 октября в Харькове.

"Исполнил гимн Украины. Металист в Харькове. Болеем за нашу сборную!" – подписал исполнитель фрагмент композиции в Instagram. Позже видео было опубликовано и в YouTube.

Слушатели пришли в восторг от вокала Хомы. Многие интересуются, почему исполнитель ранее не продемонстрировал публике всю силу своего голоса.

"Это было непревзойденно!", "Боже, это у вас такой голос? Это вы ж про Бодю-павука поете, а сами скрываете такой талант?", "Мурашки по коже пошли!", "Молодец", "Браво! Лучшее исполнение гимна Украины!", "С таким голосом, и петь о пауках?" - написали интернет-пользователи.

"Искренность, уважение, ответственность, любовь. К своей стране и людям, которые в ней живут. Все в этом исполнении. Спасибо Михаилу Хоме! Которого мы знаем и любим как Дзидзьо", - написал в Facebook политик Вячеслав Кириленко.

Напомним, в Евпатории на избирательном участке прозвучал гимн Украины. Видеозапись опубликовал местный житель Даниил Стволин на странице сообщества Евпатория