Леди Гага запрыгнула на фаната и свалилась со сцены

Леди Гага на концерте решила запрыгнуть на фаната во время концерта, и свалилась со сцены вместе с несчастным парнем.
Знаменитая певица Леди Гага неожиданно свалилась со сцены на своем концерте в Лас Вегасе 17 октября.
Леди Гага запрыгнула на фаната, и попыталась устроить номер верхом, но они упали со сцены.
Во время турне в США Леди Гага общалась с фанатами со сцены, и позвала одного к себе. Пообщавшись с молодым человеком, она обхватила его бедрами, и попыталась залезть на него повыше.
Но при этом певица отклонилась, и бедняга, не выдержав, оступился и полетел вместе с Леди Гагой со сцены. Весь зал завороженно замолчал, но потом Леди Гага объяснила, что все хорошо, такое бывает. Она убедилась, что с парнем все хорошо, ничего страшного не случилось, и вернулась на сцену.
Леди Гага упала со сцены на концерте смотреть онлайн 17-10-2019:
Ранее в сети распространили старое видео с пьяной Леди Гагой под видом настоящего.