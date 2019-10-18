Леди Гага запрыгнула на фаната и свалилась со сцены

Леди Гага упала со сцены в Лас Вегасе/ Instagram

Знаменитая певица Леди Гага неожиданно свалилась со сцены на своем концерте в Лас Вегасе 17 октября.

Леди Гага запрыгнула на фаната, и попыталась устроить номер верхом, но они упали со сцены.

Во время турне в США Леди Гага общалась с фанатами со сцены, и позвала одного к себе. Пообщавшись с молодым человеком, она обхватила его бедрами, и попыталась залезть на него повыше.

Но при этом певица отклонилась, и бедняга, не выдержав, оступился и полетел вместе с Леди Гагой со сцены. Весь зал завороженно замолчал, но потом Леди Гага объяснила, что все хорошо, такое бывает. Она убедилась, что с парнем все хорошо, ничего страшного не случилось, и вернулась на сцену.

Леди Гага упала со сцены на концерте смотреть онлайн 17-10-2019:

Ранее в сети распространили старое видео с пьяной Леди Гагой под видом настоящего.