"Уши оборву": Потап защитил честь Зеленского и запугал Стаса Михайлова

Владимира Зеленского спасли от разьяренного Стаса Михайлова / скриншот

На корпоративе одного из президентов, у которого выступали и Вечерний Квартал, и Потап и Стас Михайлов, который притащил с собой жену, Владимир Зеленский чуть не стал жертвой скандала с рукоприкладством.

Потап заступился за Владимира Зеленского перед Стасом Михайловым, рассказала Евгений Кошевой в интервью Дмитрию Гордону.

Кошевой не стал уточнять, на вечеринке у какого именно президента выступал Квартал, но размах из-за приглашенных гостей впечатляет. Обиделся же российский повелитель одиноких волчиц на пародию на себя. Причем к его матерной тирраде присоединилась и жена.

"До сих пор не могу понять, что хотел от Вовы Стас Михайлов, который кричал на него за кулисами на дне рождении одного из президентов... Много было матерных слов. Он обиделся на пародию... Я так на это все смотрел, думаю... Я не подходил, мы стояли все вместе. Я просто стоял, слушал, а он орал. Матом... И жена его там... Странная какая-то у них семейка", - поразился Кошевой.

Но все притязания Стаса Михайлова разбились о непоколебимость гениального музыкального продюсера и певца Потапа, который двумя словами поубвавил ему пылу.

"Потом, помню, Леша Потапенко говорит ему (Стасу Михайлову - ред.): "Тронешь "Квартал", я тебе уши оборву!" Сам Потап вступился! А если бы еще и Настя вступилась... Но Настюля не видела этого всего, слава богу", - сказал он.

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