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"Бантики из георгиевских ленточек": Притула рассказал про фашистов в Киеве

8 ноября 2019, 22:54

Сергей Притула тонко постебал своего бывшего друга Андрея Молочного, который в России заявил, что в Киеве - толпы фашистов.

Сергей Притула
Сергей Притула / пресс-служба

Сергей Притула вызвал неподдельный восторг у украинцев, когда решил постебать Андрея Молочного, который увидел толпы фашистов на улицах Киева, сидя в России.

Шоумен Сергей Притула написал мини-сценку из параллельного мира - каким был бы Киев, если бы все было, как пишут и показывают в новостях российские СМИ.

Сергей Притула не смог спокойно читать безумие Андрея Молочного, и стал пританцовывать написал шикарную мини-пьесу про "фожиздов" в Киеве.

Читайте такжеСергей Притула высказался о фашистах в Киеве и украинофобе Молочном

Приводим текст в оригинале без любых изменений.

"Старенька, з орденом леніна поверх вицвілого пальто з каракулевим комірцем, стояла на касі продуктового магазину "Єва Б". Її оточив натовп молодиків, такий рясний, що одразу й не зрозуміти, скільки їх було - 14 чи може й усі 88. Всі як один бритоголові, сорочки із закатаними рукавами та, наче під копірку, маленькі вуса під носами.- Стій, бабка! Тістафай фсьо із пакєта. Штьо там єсть? Яйкі? Млєко? Шпік? Вітдафай фсьо нам! І пів-варєніка тоже!Реготали… випивали яйця сирими просто з касової стрічки, грали на губних гармошках… зловтішались нелюди. Один з блакитнооких покидьків, із підозріло правильним черепом, зірвав з бабусі пілотку із червоною зіркою! Русяве волосся розсипалось густим килимом по тендітних, але водночас стаханівських плечах старенької. А у волоссі… а у волоссі були вплетені бантики з георгіївських стрічок!!!!!Закрутилися, наче чорти окроплені святою водою, молодики! Закричала з-переляку касирка: "Ахрана!!! Ахтунг! Тьху… Атмєна!!!".- "Він вночі назвав мене Лєна", - гаркнула у відповідь черга!Та всі розуміли, що зараз станеться щось невідворотне! Молодики, наче підкреслюючи свою приналежність до лихого, вибудувались "свинею" як тевтонськи лицарі і, під звуки маршу "Erica", посунули клином на бабусю!- "А єсть лі здєсь комсомольци?!!!", – голосно вигукнула бабуся, рвучко розстебнувши пальто, під яким засяяли значок "ГТО" і накрохмалений піонерський галстук, на кінчиках якого теліпались бронзові бюстики Жукова та Ватутіна!- "Єсть, бабушка! Но нє смагу помочь!", – почулося з відділу кондитерки. Там на підлозі лежав скривавлений молодик в "будьонівці", ногу якого догризала німецька вівчарка, яку спустили з повідка опецькуваті чоловіки в мазепинках зі страшним словом "поліція" на мундирах. Вони реготалися та пригощали один одного цигарками.- "І саме завдяки тому, що ми зараз бачимо у кадрі, я можу з гордістю заявити…(пауза…крупні обличчя персоналу вкриті веснянками) Ревізор рекомендує ваш магазин!" – заволала молода дівчина і потонула в обіймах рейхсадміністрації закладу!Крізь вітрини з вулиці за усім спостерігали акуратно зачесані "набік" світловолосі підлітки в сорочках і шортиках. У переході станції метро "Театральна" пенсіонери танцювали під мелодії Вагнера. На капоті таксі "Убер" хлопчаки домальовували балончиком слово "Alles". З каштанів повільно опадало коричневе листя. Йшла осінь 2019 року. Київ жив своїм звичним життям! За мотивами нашумілого інстаграм-посту", - пишет Притула.

Пользователи соцсетей очень бурно отреагировали на зарисовку Притули, и забросали его комментариями.

"А чому тут дивуватись? Народе! Скільки відсотків набрав Бойко з проросійською партією?! Таких, як молочний, багато в Україні... на жаль...", "Я в щоці від Молочного...Марічка, Марічка", "Трохи замало "фашиствующих", але "убер" "Alles" компенсувало все, ну і плюс свідома німецька вівчарка. Порвало, дякую!", "По городу ездили РЕБовские машины и глушили любые проявления тяги к познанию... Несчастные партизаны из-за них не могли даже по мобильному решить какой мост будет взорван следующим...", "Я тільки одного не розумію. Невже у нашої Марічки у матушке рассее настільки мало роботи що її заклинило на сльозливі пости про велич "пулеметчика за синий платочек". Ще й сидить і ВСІМ підряд відписує. Олександр Македонський тай годі", "Дякую, пане Сергію. Настрій підняли наиусі вихідні ", "Бімба, просто бімба. Нехай дешева молочна шалава удавиться від заздрощів до вашого таланту", "Отакої, того вона вас і нас покинула, поплачемо і знов... Може політичні комікси? А то мало хто читає, малюнки може б дивились", "чомусь читав подумки голосом Подревлянського...", "Негайно екранiзувати! Молочного-на роль бабусi!", "мм, якщо чоловіки в мазепинках були в кондитерці, то пригощали вони один одного скоріше за все шаленою бджілкою, а не цигарками)", "Для притомних людей- то гумор, а кцпи зараз в то вчепляться хижими зубами і, вирячивши очі, будуть то тягати по зомбоящику на повному серйозі, поскольку мальчік втрусіках і снєгірі в монтажной пєнє вже так не вставляють", "То є...прекрасно. Пішов в ніч..вусики на місці. Aufwie..ну тобто до побачення", - пишут в коммнетариях.

Ранее Молочный высказался в ответ на критику своего обвинения, что в Киеве толпами ходят фашисты.

Россия Сергей Притула аннексия Крыма война на Донбассе Молочный Украина новости шоу бизнеса
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