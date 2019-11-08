Молочный ответил на критику его заявлений о "фашистах" в Киеве

Молочный уточнил, что просто высказал свое мнение / Лига

Актер комедийного жанра Андрей Молочный ответил на комментарии пользователей под его постом в блоге, которые раскритиковали его за высказывание о "фашистах", бесчинствующих в Киеве.

"Не все в этом мире делается за деньги. Никакой выгоды я не искал, я просто назвал вещи своими именами", – написал Молочный в Instagram, отвечая на обвинения в том, что пост о "фашистах" сделан ради денег.

Комментаторам комик ответил, что за хайпом не гонится, а желает лишь восстановления мира в Украине. Также он добавил, что не обижается на многочисленных критиков в Сети.

Один из пользователей рекомендовал актеру не лезть в политику.

"Что, просто выразить свое мнение в демократическом, независимом, европейском государстве уже нельзя?" – поинтересовался Молочный.

Напомним, украинский комик, соавтора шоу Файна Юкрайна и звезда Сomedy Сlub Украина Андрей Молочный вызвал гнев фанатов. Так, артист, который сейчас проживает в Российской Федерации, заявил о толпах фашистов на улицах Киева.

Позже коллега по сцене Сергей Притула метафорически высказался о словах Андрея Молочного, который в России призвал очищать Киев от "нечисти" "фашистов", которые поганят память о "героях" и "родине".