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Сергей Притула высказался о фашистах в Киеве и украинофобе Молочном

8 ноября 2019, 10:23

Телеведущий и комик Сергей Притула отреагировал на слова Андрея Молочного, который хочет изгонять из Киеве "фашистов".

Сергей Притула
Сергей Притула отреагировал на слова бывшего друга Андрея Молочного/ Facebook

Сергей Притула метафорически высказался о словах Андрея Молочного, который в России призвал очищать Киев от "нечисти" "фашистов", которые поганят память о "героях" и "родине". Молочный так высказался о Жукове, памятник которому недавно убрали Киеве.

Притула в своем Facebook написал, что они с Молочным уже дано не вместе, и что ему стыдно и грустно за его слова.

"Антон с Жашкова просил передать, что с Маричкой они уже давно не живут вместе. И по этому поводу стихотворение: Когда от меня ты ушла, я горько плакал. Оба локтя искусав, пропил ларьочки гриль. На пост твой в инстаграме я наткнулся... Заплакал еще раз и сломал костыль!", - пишет Притула.

Кроме того, в комментариях он настоятельно попросил не разводить скандал, так как ему и так неприятно.

"Господа, прошу не устраивать фестиваль оскорблений в комментах. Вас интересовала моя реакция и вы просили меня отреагировать на инфоповод. Я отреагировал. Оскорбления - у себя на страницах. У меня - нет. Мне достаточно больно. Сам факт этого инфоповода. Благодарю за понимание", - добавил он.

Как известно, они с Андреем Молочным играли Антона и Маричку в юмористичном шоу Файна Украйна до того, как Молочных ушел, а потом сбежал в Россию.

Напомним, что Герогий Жуков во время Второй мировой отличился особой жестокостью и безразличием к солдатам - под его командованием они несли большие потери. Он сам хвалился, как отправлял солдат на минные поля, чтобы расчистить путь. А во время операции по форсированию Днепра и освобождения Киева, из 300 тысяч украинцев, мобилизированных для этого он уничтожил около 270 тысяч, чтобы "смыть позор поражения".

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