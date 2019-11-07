"Редкий гондон": звезда Сomedy Сlub Украина влип в скандал из-за "фашистов в Киеве"

Андрей Молочный / Лига

Украинский комик, соавтора шоу Файна Юкрайна и звезда Сomedy Сlub Украина Андрей Молочный вызвал гнев фанатов. Так, артист, который сейчас проживает в Российской Федерации, заявил о толпах фашистов на улицах Киева.

В своем Instagram-аккаунте Молочный написал длинный пост, в котором выразил надежду, что "как и 76 лет назад Киев будет очищен от фашистской нечисти".

"Я много чего не мог себе представить, и даже сейчас перечитывая написанное я не могу поверить, что это происходит в действительности, мне кажется, что это кошмарный сон, затянувшийся на долгие годы... Это не сон. Это боль, это рваная рана на сердце. Но есть надежда, есть надежда, что, как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашистской нечисти, от нелюдей, которые хотят чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей. Ничего у вас гады не получится", - написал актер.

Стоит отметить, что пользователи соцсети возмутились позицией украинского комика и выразили свое негодование в комментариях к посту.

Напомним, что ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова осудила действия "вандалов", которые демонтировали памятную доску в Одессе, посвященную маршалу Жукову.