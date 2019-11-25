Волочкова в трусах показала свою травму, полученную в купели

Анастасия Волочкова / Instagram

Одиозная российская светская львица и экс-балерина Анастасия Волочкова, любящая купаться в откровенных купальниках в ледяной воде, пострадала от такого увлечения.

Как видно из ролика, опубликованного ею в Instagram, Волочкова топориком скалывала ледяную корочку, которая образовалось в купели-бочке за ночь.

В конечном итоге, во время купания она серьезно оцапарала левый бок. Позднее Ворочкова опубликовала фото, на котором она позирует в крайне откровенных трусах со свежей кровавой ссадине.

"И все-таки я порезалась о льдины в купели своей", - подписана она снимок.

Напомним, ранее голая Волочкова сделала порно-шпагат, а также устроила стриптиз в ношеном белье.