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Волочкова в трусах показала свою травму, полученную в купели

25 ноября 2019, 12:10

Анастасия Волочкова продолжает при каждом удобном случае показывать свои прелести.

Волочкова
Анастасия Волочкова / Instagram

Одиозная российская светская львица и экс-балерина Анастасия Волочкова, любящая купаться в откровенных купальниках в ледяной воде, пострадала от такого увлечения.

Как видно из ролика, опубликованного ею в Instagram, Волочкова топориком скалывала ледяную корочку, которая образовалось в купели-бочке за ночь.

В конечном итоге, во время купания она серьезно оцапарала левый бок. Позднее Ворочкова опубликовала фото, на котором она позирует в крайне откровенных трусах со свежей кровавой ссадине.

"И все-таки я порезалась о льдины в купели своей", - подписана она снимок.

Волочкова

Напомним, ранее голая Волочкова сделала порно-шпагат, а также устроила стриптиз в ношеном белье.

Анастасия Волочкова Instagram трусы купель
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