Евгения Плихина из Cosmopolitan попала в Миротворец: все подробности

Евгения Плихина поглумилась над похоронами героя Украины/ Facebook

Евгения Плихина из Cosmopolitan попала в спиок Миротворца после того, как поглумилась над смертью и похоронами погибшего бойца Альфы СБУ Героя Украины Дениса Волочаева.

На сайте Миротворец появилась соответствующая запись с досье Евгении Плихиной и скриншотами ее поста.

"Глумление над памятью воинов, погибших при выполнении боевого задания по защите Украины от российского агрессора", - говорится в основном подзаголовке статьи о ней.

Потом в публикации уточнили, что произошло.

"Заместитель главреда журнала Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина высмеяла в Facebook похороны полковника ЦСО Альфа СБУ, 37-летнего снайпера Дениса Волочаевана (полковника, Героя Украины), который погиб от рук российских захватчиков и террористов, выполняя боевую задачу по защите Украины", - объясняют в Миротворце.

Девушка, которая, к слову родом с Донбасса, 3 декабря, когда проходили похороны Дениса Волочаева в Киеве, написала странный пост в Facebook, который шокировал украинцев.

"А что, людей еще принято прятать помпезно? Сегодня неслась на работу в наушниках, и вижу — толпа людей на перекрытой дороге стоит. Ну, думаю, фестивальчик какой-то, центр города, здесь же вечно какая-то вечеринка. Приглушила музыку, смотрю — лица у всех не танцевальные и не стритфудные. Мрачные и черные. Прислушалась — марш. Похоронный. Оказалось, в СБУ умер какой-то, судя по всему, не последний человек. Вытащили всю структуру на улицу с требованием сделать сочувственные выражения. Гроб несут под воющий драматизм, люди в военной форме дуют в трубы так, что лопаются. Гвоздики, вся атрибутика…", - писала она.

Также она отметилась весьма неуважительными высказываниям, которые в обществе и вовсе непринятны. "Дяде уже не важно — в дубе он, или в сосне", "Поносят по всему Киеву и пойдут обедать", "Проветрят уважаемого напоследок".

На Миротворце заодно продемонстрировали все страницы Плихиной и ее близких в соцсетях, среди которых запрещенные Вконтакте и Одноклассники, которые с 2013 года занимаются шпионажем в пользу РФ.

Мать Плихиной и вовсе отличилась во время переписки в комментариях.

После этого она попыталась извиниться за свою дочь, написав коротенькое извинение.

"Искренне прошу прощения у всех за пост моей дочери. Никакого намерения поглумиться над Героями Украины не было. Переживаю со всеми тяжелые наши военные времена. Тревожусь и страдаю за судьбу Украины. Простите, если сможете", - написала она.

Но потом как и ее дочь, просто закрыла свои страницы в соцсетях

К слову, в Cosmopolitan просто написали объявление, что не поддерживают позицию Евгении Плихиной, и просят прощения. Ни о каких наказаниях, или уж тем более увольнении, речи не было, хоть украинцы массово высказались по этому поводу.

Ранее мы уже писали, как в соцсетях отреагировали на скандальный пост Евгении Плихиной.

5 декабря бренд сообщил о том, что Евгения Плихина уволена с поста зама главного редактора.