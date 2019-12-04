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"Красная шапочка без мозгов": журналистка попала в скандал, пошутив над похоронами украинского воина

4 декабря 2019, 16:43

Редактор дамского журнала оконфузилась, написав полный юмора пост о похоронах, свидетелем которых она стала, назвав прощание с Денисом Волочаевым "похоронной фан-зоной".

Евгения Плихина
Евгения Плихина / Facebook Евгении Плихиной

Главный редактор журнала Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина попала в скандал после того, как разместила на своей странице в соцсети Facebook пост о похоронах снайпера Альфы, Героя Украины Дениса Волочаева.

Девушка подумала, что хоронят "не последнего человека в СБУ" и написала по этому поводу ироничный пост, задавшись вопросом, принято ли еще хоронить людей помпезно.

"Оказалось, в СБУ умер какой-то, по всей видимости, не последний человек. Вытащили всю структуру на двор и потребовали сделать соболезнующие выражения. Гроб несут под воющий драматизм, люди в военной форме доуют в трубы, аж лопаются. Гвоздиики, вся атрубутика", - написала Плихина, уточнив, что растерялась из-за того, что оказалась в яркой одежде посреди похоронной церемонии.

Она уточнила, что сначала устыдилась своих мыслей, но потом передумала:

"Ну, камон. Устроили тут языческий обряд, сейчас дядю, которому уже не так важно, в дубе он или в сосне, по всему Киеву поносят и обедать. Кто тут еще чудовище?!"

Плихина призналась, что пока размышляла, осознала, что "все еще находится в похоронной фан-зоне", но поскольку "за одно утро успела разукрасить чужие похороны и посочувствовать сотруднику доставки", она может "записать день в кармическую копилку, как удачный".

Позже, когда редактору указали на неуместность таких высказываний, она извинилась и удалила свой пост.

"Друзья, у меня никогда в жизни не было мысли кого-то оскорбить, принизить честь Героев или насмеяться над военной трагедией. Я всегда пишу исключительно о собственной жизни и глупости, не высмеивая чужое. Тем более, смерть. Согласна, нельзя было, не разобравшись в ситуации, нельзя трогать деликатную тему. Я соболезную и приношу свои извинения", - написала Евгения.

Впрочем, это не уберегло ее от гнева пользователей соцсетей, возмутившихся развязному тону Плихиной. Они назвали ее "тупой овцой", "силиковой шлёндрой", "безмозглой шмарой", "тупорылой скотиной", "красной шапочкой без мозгов", а также пожелали ей несчастья.

"Вы уже, наверное, видели этот скрин. Заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина на своей Фейсбук-странице обхохотала похороны снайпера Дениса Волочаева. Нашего героя, который погиб на Донбассе. Она потом убрала этот пост. Извинилась.

Но страшно другое. Я вижу таких "плихиных" каждый день. Это маникюрша, это девушка на ресепшине, это портниха, это продавщица мандаринов... Они живут в своем маленьком обывательском мирке, смотрят российские сериал и им абсолютно безразлично, что происходит в стране. Хотя нет, не совсем безразлично. При Януковиче шеллак стоил дешевле, а потом подорожал", - написала блогер Алена Яхно.

Dmytro Shlekht указал Плихиной на то, что Украина уже шестой год находится в состоянии войны.

"На тех похоронах, что так неосмотрительно попались вам на глаза, хоронили двух офицеров Альфы, погибших недавно на войне. Вам, наверное, сложно заметить в перерывах между клубами и трипами в теплые страны, но в стране шестой год идет война. Впрочем, вполне могу вас понять.

Так получилось потом, что конкретно вот эти двое офицеров, как и десятки тысяч других погибших и покалеченных на этой войне, достойно исполняли свой долг и именно благодаря им у вас есть возможность своим натренированным в журналистике ротиком нести гнойный бред, вместо того, чтобы им же отрабатывать пайку на подвале условной Киевской Народной Республики", - отметил он, добавив, что считает редактора Cosmopoliten "инфантильной дурой, лишенной этики и морали".

Роман Сініцин, в свою очередь, не смог найти подходящих слов, чтобы выразить свое возмущение.

Юлия Забелина отметила, что пост продемонстрировал, что украинское общество разделилось на тех, кому болит и кому нет:

"Вот этот пост редактора Космополитен про похороны только лишний раз показывает, что в нашем обществе есть чёткое разделение: на тех кому все равно и кому нет, тех кому болит и кому не болит, тех кто понимает, и тех, кто даже не пытается понять. Это без учета проблемы Донбасса. Эти люди вокруг нас, и их много и это с ними надо как-то дальше жить в одной стране. Ну, и я уже молчу, что вообще шутить о чьей-то смерти и теме похорон-совсем не комильфо. Мягко говоря."

Павел Кондратюк удивился тому, насколько легко девушка пошутила про похороны:

"У вас не заворушилось в голові нічого, коли ви писали і редактували пост. Потім ви запостили його у фб та телеграмі - теж нічого.

Щось у вашій голові зарухалось лише тоді, коли вам настукали зверху, бо ви головний редактор журналу, і це впливає на його імідж. Пропустимо момент, що для вас війни не існує і зупинимось лише на тому, що ви писали про похорони незнайомої вам людини. Думка "над таким не жартують" мала б з‘явитись у вашій голові вже тільки через це.

Але ні, цього не відбулось. Ви коли небудь стикнетесь із похоронами, будь то ваші батьки, знайомі чи друзі - ми всі смертні. Хочу, щоб на них опинилась така ж людина як ви, і щоб ви потім побачили її пост, де вона сміється над вашим горем. Бо в "горщечок карми" це все зарахувалось"

А Ashot Andreev предложил Плихиной загладить вину не постом в соцсети, а помощью раненым в военном госпитале.

"Шановна пані Евгения. Кращій спосіб вибачитись перед самою собою - це поїхати в Київський військовий шпиталь. Там завжди потрібна допомога. Навіть за одну-дві години ви зможете комусь допомогти. Там є волонтери, вони вам допоможуть. Будь ласка, поїдьте туди"

Ранее  "дура" из Польши попала в ксенофобский скандал из-за украинки.

Алена Яхно Cosmopolitan Юлия Забелина Евгения Плихина Денис Волочаев
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