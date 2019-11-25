"Стерва", "тупая уборщица": просто "дура" из Польши попала в ксенофобский скандал из-за украинки

Позже студентка назвала случившееся "шуткой"

В Польше разгорелся очередной скандал из-за неадекватного и пренебрежительного отношения к украинцам. В этот раз "отличилась" студентка Варминско-Мазурского университета в Ольштыне, которая оскорбила украинку, ехавшую с ей в поезде.

Девушка выложила в Сеть свои ксенофобские рассуждения относительно попутчицы из Украины. По словам студентки, украинка якобы заняла ее место в поезде, сообщает Wprost. Девушка называла украинку "кур*ой", "е**ной уборщицей", "животным" и призывала "соблюдать иерархию".

"Она купила только одно место, а я заплатила за два, чтобы было место для ног, потому что я могу себе это позволить... Мало того, что она была толстая, но еще у нее был большой чемодан, и она ничего не понимала", - жаловалась девушка в видео, опубликованном на канале tvolsztyncompl в YouTube.

"Я должна была пойти к кондуктору, но я добра к животным. Только не к таким, поэтому в следующий раз не буду. Е**ть этих украинских стерв, так ненавижу их... Эта женщина – тупая уборщица, так что иерархию надо соблюдать", - заявила студентка.

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Руководство Варминско-Мазурского университета отстранило студентку от обучения. Кроме того, в прокуратуру было направлено уведомление о возможном совершении преступления.

В результате девушка записала еще одно видео, в котором заверила, что не поддерживает национализм или дискриминацию, и назвала случившееся "шуткой".

"Простите, я не подумала, я просто дура", - сказала она.

Напомним, в польском Владыславово охранники ночного клуба жестоко избили двух украинцев-заробитчан. Жертвами оказались два брата: 23-летний Николай и 19-летний Владислав. Молодые люди зашли в клуб Черный конь, при этом вели себя вежливо, а когда вышли на улицу, то разговаривали между собой на украинском языке. Два охранника заведения, услышав украинскую речь, напали на них.

Еще летом в Сеть попало видео, на котором видно, как в Польше пан отлупил украинских заробитчан.