Все ради гастролей в России: у Ротару открестились от АТО

София Ротару в России усиленно открещивается от АТО/ Instagram

У Софии Ротару очень обеспокоены тем, что в России обсуждают помогала она воинам АТО или нет, и сделаи официальное объявление, чтобы успокоить россиян.

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров изо всех сил открестил певицу от поддержки воинов АТО на Донбассе в интервью изданию Собсеседник.Ru.

"Ротару спонсирует свою семью. У нее пять братьев и сестер, дети и внуки, которых надо поставить на ноги. Она в прошлом году купила трактор своему брату. Потом, откуда у нее Читайте такжеВ России рассказали о реакции Ротару на травлюденьги? Не забывайте, что ей 72 года. Она выступает раз в месяц, и не каждый, за год у нее бывает 10 выступлений. Гонорар у нее 50 тысяч евро, но отнимите от них расходы на коллектив, на запись новых песен, на костюмы. Вы видели, чтобы Ротару вышла в одном и том же костюме? Она и балету новые покупает, сумасшедшая на эту тему. Но даже если бы у нее и были деньги, она все равно бы не спонсировала войну. Она человек очень миролюбивый", - заявил он.

Кроме того, Лавров пошел дальше, и вовсе заявил, что Ротару выступать не хочет, а он ее заставляет: "Она вообще не хочет выступать, это я ее уговариваю".

Ранее в сети появилась информация о доходах Софии Ротару - по информации разных СМИ, она также получает доходы от инвестиций.