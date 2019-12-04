Раскрылись доходы Софии Ротару

София Ротару / sofiarotaru.com

София Ротару недавно потеряла гостиницу в Крыму, которая работала даже в условиях оккупации, а на концерт в Россию поехала бесплатно.

Российские СМИ начали считать доходы Ротару, которая при утрате одного из пунктов дохода все равно поет бесплатно.

Оказывается, Ротару существует на деньги с корпоративов и инвестиции, а публичные концерты типа Песни Года важные для нее совсем не из-за денег.Читайте такжеЛорак, Лобода, Повалий, Ротару и Monatik выступили на концерте Интера

София Ротару получает возможность себя прорекламировать, выступая в самое рейтинговое время на шоу типа Песня Года. После этого, певица традиционно получает приглашения на корпоративы, а по данным КП, за один корпоратив певица берет 60 тысяч долларов.

"Осенью София Ротару выступала на свадьбе в Москве - пела в банкетном зале Европейский. В декабре певицу еще можно пригласить на корпоративы. 40-минутное выступление стоит $60 тысяч, но можно и о скидке договориться. В декабре артистку заказывать выгодно, так как организаторы новогодних концертов уже оплатили ее приезд в Москву. Правда, придется раскошелиться на транспортные расходы ее команды, представители которой едут в Россию из разных городов Украины. Эти транспортные расходы составляют около $15 тысяч", - пишет издание.

Издание утверждает, что Ротару занимается инвестированием. По старым данным, она возглавляла список самых успешных в коммерческом плане артистов украинского шоу-бизнеса с доходом $4,76 миллиона в год еще 10 лет назад. И явно вкладывала в проекты. Сейчас точно неизвестно, какая общая сумма инвестиций Ротару, но по мнению специалистов для безбедного существования хватит.

Гостиница в Крыму VILLA SOFIA by S.Rotaruприносила Ротару около 4 миллионов рублей в год. Сейчас она закрывается на ремонт, и что будет в новом сезоне - пока неизвестно.

Песния Софии Ротару по общим подсчетам составляет $500 в месяц,и отдается в полном объеме девочке из Кривого Рога, страдающей врожденным заболеванием костей. По данным друзей Ротару, в свое время она помогала многим, и пенсионерам, и покупала дорогостоящие лекарства, и тд. По неподтвержденным данным, она помогала волонтерам в АТО, но пока что этот вопрос не подтвержден - в России отреагировали на факт со скандалом, и тема была спущена на тормозах.

Ранее уже называли сумму гонорара Софии Ротару за выступления в России.