Меган Маркл сбежала от охраны ради девочки: трогательное видео

Меган Маркл / Twitter

Меган Макрл оторвалась от охранников и под дождем кинулась к маленькой девочке во время их с принцем Гарри визита в Канаду 5 января.

Меган Маркл сбежала от охраны и пошла общаться и фотографироваться с канадцами, несмотря на дождь. Видео с Меган Маркл попало в Твиттер.

"Меган Маркл, самый сладкий человек, бежит сквозь дождь на каблуках, чтобы поприветствовать крошечную девочку", - говорится в сообщении.

На фанатском аккаунте в Твиттер показали видео, на котором Меган кинулась через дождь, чтобы потиснуть ее руку, ответить на пару вопросов, а потом пройтись и пообщаться с остальными людьми, которые стояли у ограждения

Это очень умилило поклонников Меган, и они написали восторженные комментарии о чете из королевской семьи.

Meghan Markle, the Sweetest Human, Runs through the rain in heels to Greet a young girl❣️ pic.twitter.com/up3s38GLUL — ?????? (@meghmarkle) January 5, 2020

Ранее сеть гудела от того, что в люди активно обсуждали пикантное фото Меган Маркл в стиле снегурочки.