Меган Маркл сбежала от охраны ради девочки: трогательное видео

Меган Маркл и принц Гарри совершили первую поездку в 2020 году - посетили Канаду. Во время визита Меган совершила трогательный поступок, который умилил всех ее поклонников.
Меган Макрл оторвалась от охранников и под дождем кинулась к маленькой девочке во время их с принцем Гарри визита в Канаду 5 января.
Меган Маркл сбежала от охраны и пошла общаться и фотографироваться с канадцами, несмотря на дождь. Видео с Меган Маркл попало в Твиттер.
"Меган Маркл, самый сладкий человек, бежит сквозь дождь на каблуках, чтобы поприветствовать крошечную девочку", - говорится в сообщении.
На фанатском аккаунте в Твиттер показали видео, на котором Меган кинулась через дождь, чтобы потиснуть ее руку, ответить на пару вопросов, а потом пройтись и пообщаться с остальными людьми, которые стояли у ограждения
Это очень умилило поклонников Меган, и они написали восторженные комментарии о чете из королевской семьи.
Meghan Markle, the Sweetest Human, Runs through the rain in heels to Greet a young girl❣️ pic.twitter.com/up3s38GLUL— ?????? (@meghmarkle) January 5, 2020
Ранее сеть гудела от того, что в люди активно обсуждали пикантное фото Меган Маркл в стиле снегурочки.