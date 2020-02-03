Анастасию Приходько изгнали из Лувра - что случилось на самом деле

Анастасия Приходько / Фото: facebook.com

Анастасия Приходько заставила думать подписчиков, что ее выгнали из самого Лувра, да еще и с полицией, но потом все же вспомнила о поклонниках, и призналась, как все было на самом деле.

"Увидеть Париж и умереть это фигня! А вот увидеть Лувр и чтоб тебя попросила полиция его покинуть это воспоминания на всю жизнь.", - написала Приходько и опубликовала видео, на котором пара местных полицейских что-то толерантно объясняют.

Сложилось такое впечатление, что Приходько изгнали из Лувра за что-то, например за съемки клипа - как можно понять их контекста.

В комментариях уже успели обсудить и осудить Приходько, когда через короткое время, певица решила перекрыть поток скандальных новостей, и объясниться.

"Заголовок наше все! Аль не так))) Мало того что мы все сняли, действительно в Лувре снимать нельзя, с нами был человек который жил во Франции, у него было разрешение из Французской Мэрии для съёмок , мы за пол года подавали заявление на разрешение, но именно в тот момент когда мы начали готовится к съемкам "разворот" Макс просто опаздывал по времени ))))", - объясняет Приходько.

По ее словам, человек с разрешениями опоздал на съемку, и полиция заставила попридержать коней Приходько и ее команду, которая надеялась ломануться в Лувр без сопровождения.

"Ну и нам пришлось на Английском объяснять что у нас все в порядке, слава Богу 15 минут объяснений что мы имеем право на съемку, прибегает Макс и даёт полиции разрешение))) А дальше вы сами увидите! Кадры будут", - обещает новый клип Приходько.

Ее поклонники уже начали подозревать, что это был ловкий пиар-ход, чтобы обратить внимание на съемки в Лувре, но с нетерпением ждут ролик.