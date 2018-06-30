Анастасия Приходько

30 июня 2018, 14:56

Украинская певица, Заслуженная артистка Украины.

Анастасия Приходько

"Главред" приносит извинения Анастасии Приходько и читателям за неточности в первом варианте текста.

Дата рождения: 21 апреля 1987 года, Киев, СССР.

Детство и образование

Приходько родилась в Киеве. Папа – шахтер, мама – преподаватель и театральный критик, сейчас работает в  Минкульте Украины.

У Насти есть старший брат Назар – у них разница в 2 года. Отец бросил семью, когда Насте было 1,5 года. Роль папы на себя взял ее дедушка. 

Приходько с братом Назаром

Анастасия Приходько в детстве

В возрасте 8 лет Настя захотела петь, и поступила в училище им. Глиэра на курс народного вокала. После этого, Приходько оканчивает Университет культуры и искусств.

Артистка много участвовала в вокальных конкурсах, на фестивале в Болгарии заняла третье место.

Фабрика звезд и Евровидение

Известной Приходько стала после того, как неожиданно для всех отправилась в Москву участвовать в "Фабрике звезд". Она победила, и стала сотрудничать с Константином Меладзе. Мощный вокал, как в песне "Вера", написанной Меладзе специально для Насти, покорил зрителей.

После этого для артистки открылась дверь в шоу-бизнес: она записала дуэт с Валерием Меладзе на песню "Безответно", ее клипы снимал лучший режиссер Алан Бадоев, участвовала во многих телешоу "Большие гонки", "Царь горы", " Две звезды". 

Также в 2007 году артистка спела в дуэте с Валерием Меладзе композицию "Верни мою любовь".

В 2009 году участвовала в отборе на конкурс песни "Евровидение" от Украины, но была дисквалифицирована - ее песня на 40 секунд превышала хронометраж и ранее звучала на юбилейном концерте Валерия Меладзе.

Однако Приходько решила попробовать свои силы на национальном отборе в России, где стала шестнадцатой участницей Российского финального отбора. Она принципиально исполняла песню "Мамо" на двух языках — русском и украинском. Певица, получив большинство голосов от зрителей, и шесть голосов жюри против пяти, выборола право представлять Россию на "Евровидении". На самом конкурсе артистка заняла 11 место.

В 2010 году Анастасия была участницей украинского национального отбора на "Евровидение-2011".

Певица стала автором музыки на композицию "Любила", а ее брат написал слова.

За свои песни она получила российские награды "Золотая тарелка" от Муз ТВ, и приз от "Золотой шарманки".

Сотрудничество с Константином Меладзе Приходько прекратила в 2010 году.

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Последние песни Приходко выпустила в 2016 году - она презентовала второй диск, названный "Я вільна". В него вошли песни "Зацелована", "Не трагедия", "Дура-любовь".

В 2017 году Приходько присвоили звание "Народная артистка Украины".

Сейчас певица является ведущей программы "Секретный фронт" на телеканале ICTV.

Общественная позиция

В 2014 году, после начала вооруженного конфликта на востоке Украины, артистка поддержала действия украинской армии против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и неоднократно выступала перед украинскими военными с концертами.

В декабре 2014 года исполнила песню "Герої не вмирають"  для кампании сбора средств, предназначенных для поддержки украинских военных. Кроме того, певица одна из первых отказалась от всех российских наград.

В марте 2015 года артистка устроила тур "Songs for peace" по 9 городам США. Все собранные средства она направила на помощь украинцам, пострадавшим из-за войны на востоке Украины.

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В сентябре 2015 года в одном из интервью певица заявила, что не хочет гастролировать в России, и свое будущее связывает с Украиной.

В феврале между Приходько и министром культуры Украины Евгением Нищуком разгорелся скандал – певица утверждала, что ее подло и жестоко обманули, и без согласия использовали в предвыборной кампании президента Петра Порошенко. Приходько заявила о том, что она собирается подавать в суд.

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В июне 2018 года в интервью заявила, что Российская Федерация "тупая — с населением козлов, которые идут за своим пастухом, которым нравится быть униженными".

Также певица говорила, что Россия является "страшной страной", и она задумывается о том, перед кем раньше выступала. 

Личная жизнь

Приходько жила в гражданском браке с абхазским бизнесменом Нури Кухилава, 4 апреля 2010 года Анастасия родила дочь Нанну.

Приходько с дочерью Наной

Однако возлюбленные выясняли отношения на людях, часто скандалили: Нури не нравились откровенные фотосессии певицы и ее развязное поведение, а Настя упрекала его в изменах. Они так и не поженились, и расстались в 2013 году.

Приходько с гражданским мужем Нури Кухилава

В 2013 году Анастасия вновь вышла замуж, имя и сферу деятельности своего нового "мужа" певица до сих пор скрывает. В августе 2015 года певица родила сына.

Интересные факты

За драки и взрывной темперамент Настю во дворе прозвали Сережей, она занималась тайским боксом.

Прапрадедушка Приходько был японцем, а дедушка воевал во Второй мировой войне, и даже расписался на Рейхстаге.

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Российские СМИ распространили фейк о смерти матери певицы, она яростно ответила им на своей странице в Facebook.

Приходько с мамой

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