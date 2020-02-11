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"Нормально прилетело": В Киеве избили победителя шоу Зважені і Щасливі

11 февраля 2020, 16:13

Победитель первого сезона Зваженых та щаслывых Николай Ворошной объявил, что его избил депутат с помощниками, и вызвал обидчика на дуэль.

кулак, драка, избиение
В Киеве депутат избил ветерана АТО / pexels.com

Участник АТО и финалист шоу "Зважені та щасливі" Николай Ворошнов написал в своем Facebook, что его избили якобы депутат вместе с охранниками.

Все произошло днем 10 февраля, и он решил не обращаться в полицию.

Причиной избиения стало то, что он посигналил автомобилю, который нарушил правила и его подрезал. Все произошло на Березняках.

"Произошло это в Киеве, на Березняках перед выездом на Дарницкий мост, в 11.00. Я ехал по главной, а оно выскакивало справа из-под знака уступи дорогу. Пришлось тормозить. Начал ему сигналить указывая этим свое недовольство подобным поведением на дороге", - пишет он.

Ворошной говорит, что из авто выскочил водитель с депутатским значком и вооруженный охранник, позже к ним присоединились еще двое. Ветерану отбили кусок зуб, разбили губу до крови.

"Подрезавшее меня авто затормозило, из него выскочили двое. Водитель: представительной внешности, с депутатским значком на отворот пиджака, а с пассажирского места - охранник в плаще с "ухом", который сразу "отметил" наличие огнестрельного оружия. Непродолжительная перепалка на повышенных типа: "кому ты сигналишь" и "ты вообще знаешь с кем общаешься". Остановились еще одно авто, кажется, Х5, там еще двое ...", - добавил Ворошной.

 В полицию заявление пострадавший решил не писать, но ищет очевидцев происходящего. 

В ответ на пост Ворошного прилетело много поддержки и предложения написать все-таки заявление в полицию. А кто-то даже слил данные по автомобилю, который описа мужчина

"АА7747РО - чорний Порш КаєнАА7747КХ - чорний Ренж РоверБільше подібних марок і кольору з номером 7747 в базі немає. Це якщо номер київський. Обидві придбані в 2019 році, хоча Каєн - 2008 року, якраз те, що потрібно биковатому депутату який з грязі і в князі. Ренж - 2013 року і зареєстрований на юрособу.", - говорится в комментарии.

Также ему посоветовали, как быть дальше

Миколо! Напротязі 3 днів ви можете звернутись і зафіксувати тілесні ушкодження. Це дійсно варто зробити, бо можливо вдасться виявити що саме за депутат це був.Готова долучитись та допомогти чим зможу.Також помічник (також убд) поспостерігає декілька днів за парковкою ВР і поруч. Може знайдемо цю машину

Ранее сообщалось, что в Польше 7 человек избили украинских заробитчан в городе Торунь.

АТО депутат драка Ветеран АТО Зважені та щасливі
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