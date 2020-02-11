"Е*ать украинцев": в Польше жестоко избили украинских заробитчан

Среди избитых оказалась одна женщина / pexels.com

В польском городе Торунь семеро мужчин избили иностранцев, среди которых были граждане Украины.

"Сотрудники торуньской полиции разыскивают мужчин, которые в ночь с субботы на воскресенье избили в торуньском Старом городе иностранцев. По имеющимся данным, инцидент произошел на национальной почве", - рассказал представитель полиции Торуни Войцех Хростовский.

Злоумышленники при нападении среди прочего кричали "Польша для поляков" и "е*ать украинцев!", при этом украинцами были только двое из пяти пострадавших. Среди избитых есть и женщина.

Нападавших зафиксировали камеры наблюдения / polsatnews.pl

Изображения преступников зафиксировали камеры видеонаблюдения. Офицеры полиции просят свидетелей помочь установить личности подозреваемых.

Как пишет Polsat News, иностранцев избили в ночь с субботы на воскресенье в самом центре города. В результате нападения пострадавшие получили телесные повреждения, не угрожающие их жизни. По неофициальным данным, по крайней мере у одного из пострадавших сломаны кости черепа.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Польше трагически погиб заробитчанин из Украины.