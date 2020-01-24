В Польше трагически погиб заробитчанин из Украины

В Польше на стройке погиб заробитчанин из Украины / УНИАН

В четверг днем, 23 января, в польском городе Вроцлав на стройке погиб парень-заробитчанин из Волынской области.

Заробитчанин из Украины погиб около 13:00 на строительной площадке во время выгрузки стройматериалов, сообщает агентство Волинські Новини, ссылаясь на слова знакомых погибшего.

По данным агентства, погиб 23-летний житель села Диброва Киверцовского района Волынской области, у него осталось двое детей.

На стройке во Вроцлаве двух работников ударило током, один из пострадавших погиб на месте происшествия, а второго - госпитализировали, пишет gazetawroclawska.pl.

Напомним, в феврале 2018 года стало известно, что в Польше работодатель бросил парализованной на скамейке украинку, которая у него нелегально работала, - Оксану Харченко. В январе 2020-го стало известно, что украинка умерла.