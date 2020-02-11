Мумий Тролль приезжает в Киев: дата концерта и когда будут билеты

Мумий Тролль в Киеве 2020 / Instagram

Легендарная группа Мумий Тролль собралась в Киев на концерт - 15 декабря 2020.

Концертный тур пройдет через Киев, и билеты начнут продавать уже с 24 февраля.

Ближайшие концерты Мумий Тролль проведет в Москве, в марте, что указано на официальнoм сайте.

Но на Facebook и Instagram группы уже появились постеры.

Также постеры начали расклеивать и в Киеве.

Мумий Тролль в Киеве 2020 / facebook.com/artyom.chirkov

Пока что официально про билеты сообщает сайт fishcanfly.

Муммий Троль отличаются тем, что кроме неповторимой музыки ухитрилась не съездить в Крым и на Донбасс с 2013 года, и не влипнуть в политический скандал. Более, того в 2017 году они уже приезжали с концертом. К слову - после того, как активисты изгоняли Лободу и Билык из Ибицы, в 2017 году они полностью поддержали концерт группы Мумий Тролль.

Ранее мы собрали для вас все песни участников второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020.