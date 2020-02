Отбор на Евровидение 2020 - песни и участники второго полуфинала

Евровидение 2020 Отбор - все песни второго полуфинала / Главред

Второй этап Отбора на Евровидение от Украины 2020 проходит в Киеве 15 февраля в 18-00. Посмотреть отбор можно на СТБ и UA: Перший. Кто будет выступать 15 февраля - все учатники участники и их песни - смотри и читай на Главреде.

В субботу выступят последние 8 полуфиналистов, который представят свои песни жюри и получат баллы.

На сцену в Киеве выйдут такие участники в таком порядке:

Нацотбор 2020 - порядок выступлений полуфинал 15 февраля:

Moonzoo Feat. F.M.F. Sure Fo sho Элина Иващенко Александр Порядинский Garna Khayat David Axelrod Tvorchi

Читайте такжеОтбор на Евровидение 2020 Украина: Результаты голосования 08-02-2020

По правилам голосовать можно будет после того, как откроется линия для голосования. Номер участника - это номер для голосования. Голосовать можно по смс, звонками и на сайте и в приложении Телепортал.

Судить выступления участников Отбора будут судьи Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Moonzoo feat. F.M.F. Sure - Maze - песня на Евровидение смотреть онлайн:

Fo Sho - Blck SQR - песня на Евровидение смотреть онлайн:

Элина Иващенко – Get up - песня на Евровидение смотреть онлайн:

Олександр Порядинський - Savior - песня на Евровидение смотреть онлайн:

Garna - Who We Are? - песня на Евровидение смотреть онлайн:

Khayt Call For Love - песня на Евровидение смотреть онлайн:

Dávid Axelrod - Horizon - песня на Евровидение смотреть онлайн:

Tvorchi - Bonfire - песня на Евровидение смотреть онлайн:

Как известно, Финал Нацотбора 2020 пройдет 22 февраля.

Все выпуски вместе с обзором можно смотреть онлайн на сайте Главред.

Напомним, второй прямой эфир Национального отбора 2020 пройдет 15 февраля в 18:00

Финал отбора на Евровидение 2020 пройдет 22 февраля.

Смотреть онлайн Отбор на Евровидение 2020 можно одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ.

65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Нидерландах в Роттердаме 12, 14 и 16 мая.