Отбор на Евровидение 2020 - песни и участники второго полуфинала

Второй этап Нацотбора на Евровидение 2020 в Украине проходит 9 февраля 2020. Среди участников будут выбирать финалистов Нацотбора для концерта 22 февраля. Кто выступит на Отборе 2020 - смотри на Главреде.
Второй этап Отбора на Евровидение от Украины 2020 проходит в Киеве 15 февраля в 18-00. Посмотреть отбор можно на СТБ и UA: Перший. Кто будет выступать 15 февраля - все учатники участники и их песни - смотри и читай на Главреде.
В субботу выступят последние 8 полуфиналистов, который представят свои песни жюри и получат баллы.
На сцену в Киеве выйдут такие участники в таком порядке:
Нацотбор 2020 - порядок выступлений полуфинал 15 февраля:
- Moonzoo Feat. F.M.F. Sure
- Fo sho
- Элина Иващенко
- Александр Порядинский
- Garna
- Khayat
- David Axelrod
- Tvorchi
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По правилам голосовать можно будет после того, как откроется линия для голосования. Номер участника - это номер для голосования. Голосовать можно по смс, звонками и на сайте и в приложении Телепортал.
Судить выступления участников Отбора будут судьи Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.
Moonzoo feat. F.M.F. Sure - Maze - песня на Евровидение смотреть онлайн:
Fo Sho - Blck SQR - песня на Евровидение смотреть онлайн:
Элина Иващенко – Get up - песня на Евровидение смотреть онлайн:
Олександр Порядинський - Savior - песня на Евровидение смотреть онлайн:
Garna - Who We Are? - песня на Евровидение смотреть онлайн:
Khayt Call For Love - песня на Евровидение смотреть онлайн:
Dávid Axelrod - Horizon - песня на Евровидение смотреть онлайн:
Tvorchi - Bonfire - песня на Евровидение смотреть онлайн:
Как известно, Финал Нацотбора 2020 пройдет 22 февраля.
Все выпуски вместе с обзором можно смотреть онлайн на сайте Главред.
Напомним, второй прямой эфир Национального отбора 2020 пройдет 15 февраля в 18:00
Финал отбора на Евровидение 2020 пройдет 22 февраля.
Смотреть онлайн Отбор на Евровидение 2020 можно одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ.
65-й международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Нидерландах в Роттердаме 12, 14 и 16 мая.