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В Ocean Plaza "с точность хирурга" обокрали известную певицу

11 февраля 2020, 20:13

В ТРЦ столицы у певицы Камалии украли мобильный телефон.

Камалия
Певицу Камалию обокрали в ТРЦ / Instagram

Во вторник, 11 февраля, в полицию города Киева поступило сообщение об ограблении посетительницы ТРЦ на улице Антоновича. Было сказано,что у женщины украли мобильный телефон.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, на месте кражи правоохранители провели ряд первоочередных следственных действий, просмотрели видео с камер наблюдения, опросили свидетелей и потерпевшую.

Копы установили, что когда женщина отвлеклась на товар, неизвестное лицо вытянуло у нее из кармана смартфон.

Позже выяснилось, что жертвой грабителей стала известная украинская певица Камалия. По ее словам, в магазине "Будинок іграшок", который находится в ТРЦ Ocean Plaza, телефон украла женщина ромской национальности.

"Сейчас очень модно фотографироваться с нашей полицией, но вчера мы фотографировались не для модного селфи в соцсетях. Полицейские протоколировали рассказ о том, как цыганка с точностью хирурга вытащила мой iPhone Pro Max из кармана. Я сомневаюсь, что когда-нибудь снова увижу свой телефон. IPhone заблокирован и находится во всемирном списке потерянных телефонов", - написала она на своей странице в Instagram.

Камалия сфоткалась с Нацполицией / фото Instagram

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины - санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Правоохранители проводят розыск особы, которая совершила преступление.

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Ранее Главред сообщал, что в Днепре трое преступников обокрали директора местной мясной фабрики. Вечером 7 февраля группа мужчин в масках проникла в частный дом. В этот момент там находился хозяин и его жена. Грабители были вооружены пистолетами. Они связали хозяев дома, после чего завладели деньгами на общую сумму более 40 тысяч долларов и драгоценностями. Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления. 

Также напомним,  в Одессе выходцы с Кавказа обокрали квартиру местной жительницы. Сумма украденного составила миллион гривен. Злоумышленников уже задержали. 27-ми, 36-ти и 45-летний мужчины при помощи отмычек проникли в квартиру, которая принадлежит 46-летней женщине, и вынесли оттуда сейф с деньгами и драгоценностями. Личности воров были установлены. Преступники перемещались на черном автомобиле Mercedes. Их смогли задержать.

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