Нажились на миллион: в Одессе кавказцы совершили дерзкое ограбление

Часть похищенного обнаружили в Мерседесе / Фото od.npu.gov.ua

В Одессе трое вооруженных выходцев с Кавказа обокрали квартиру местной жительницы. Сумма украденного составила миллион гривен. Злоумышленников уже задержали.

Как сообщает пресс-служба полиции Одессы, 27-ми, 36-ти и 45-летний мужчины при помощи отмычек проникли в квартиру, которая принадлежит 46-летней женщине, и вынесли оттуда сейф с деньгами и драгоценностями.

Потерпевшая обратилась к правоохранителям. Личности воров были установлены. Преступники перемещались на черном автомобиле Mercedes, вскоре их удалось задержать. В Мерседесе копы обнаружили часть похищенного, а также отмычки и оружие.

Фото od.npu.gov.ua

Фото od.npu.gov.ua

Фото od.npu.gov.ua

Задержанным уже объявили о подозрении по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. На время досудебного расследования все трое будут находиться под стражей. За кражу в особо крупных размерах подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мужчина с ружьем совершил ограбление ювелирного магазина на улице Драйзера в Деснянском районе Киева. В результате нападения пострадавших нет.