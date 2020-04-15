"У меня у одного встал": Дорофеева завела фанатов карантинным фото в трусах

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

Известная украинская поп-певица Надя Дорофеева (экс-солистка коллектива Время и Стекло) порадовала многомиллионную армию своих фанатов в социальной сети Instagram, выложив откровенное фото.

На снимке девушку запечатлели возле окна спиной к камере. Одежды на Дорофеевой минимум - белый топ и белые же трусы. На снимке стоит хештег #stayathome (оставайтесь дома), который самую малость прикрывает "пятую точку" певицы.

"Ну вы поняли", - кратко подписала Дорофеева фото.

Поклонники певицы, что называется, фото очень "заценили" и не скупили на комплименты для нее.

"За буквами ничего не видно. Убери их", "Это так Дантес видит тебя по утрам",

"Ну да - если бы я Дантесом был, я бы вообще легко дома сидел. Как нефиг делать", "Буквы m и e мешают", "У меня у одного встал?", - написали они.

До этого, к слову, Дорофеева опубликовала видео, в котором она и ее бывший партнер по коллективу Время и Стекло Позитив (Алексей Завгородний) по видеосвязи исполняют композицию Навсегда. При этом супруг певицы, певец Владимир Дантес, подыгрывает на акустическойгитаре.

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала провокационное фото. Певица на снимке задрала юбку и показала белоснежнее нижнее белье и своую уже знаменитую татуировку на внутренней стороне бедра.