УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"У меня у одного встал": Дорофеева завела фанатов карантинным фото в трусах

15 апреля 2020, 16:49

Певица Надя Дорофеева побаловала своих многочисленных фанатов очередным откровенным фото

Дорофеева
Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

Известная украинская поп-певица Надя Дорофеева (экс-солистка коллектива Время и Стекло) порадовала многомиллионную армию своих фанатов в социальной сети Instagram, выложив откровенное фото.

На снимке девушку запечатлели возле окна спиной к камере. Одежды на Дорофеевой минимум - белый топ и белые же трусы. На снимке стоит хештег #stayathome (оставайтесь дома), который самую малость прикрывает "пятую точку" певицы.

Дорофеева

"Ну вы поняли", - кратко подписала Дорофеева фото.

Поклонники певицы, что называется, фото очень "заценили" и не скупили на комплименты для нее.

"За буквами ничего не видно. Убери их", "Это так Дантес видит тебя по утрам",

"Ну да - если бы я Дантесом был, я бы вообще легко дома сидел. Как нефиг делать", "Буквы m и e мешают", "У меня у одного встал?", - написали они.

До этого, к слову, Дорофеева опубликовала видео, в котором она и ее бывший партнер по коллективу Время и Стекло Позитив (Алексей Завгородний) по видеосвязи исполняют композицию Навсегда. При этом супруг певицы, певец Владимир Дантес, подыгрывает на акустическойгитаре.

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала провокационное фото. Певица на снимке задрала юбку и показала белоснежнее нижнее белье и своую уже знаменитую татуировку на внутренней стороне бедра.

Надя Дорофеева Instagram трусы карантин
Сейчас вы просматриваете новость «"У меня у одного встал": Дорофеева завела фанатов карантинным фото в трусах». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:17
ФСБ нашла в Крыму "украинских диверсантов" и обвинила их в подготовке теракта
17:15
Ветер Любви 3 серия смотреть онлайн 15-04-2020 Видео
17:02
Комаровский рассказал о фундаментальной страшилке украинцев Видео
17:02
Особенное лекарство: сало лечит болезни и добавляет ума - ученые
16:49
"У меня у одного встал": Дорофеева завела фанатов карантинным фото в трусах Видео
16:41
Скандал с обсервацией: украинцы устроили беспорядки на границе Видео
16:27
16 апреля – какой праздник – Чистый четверг 2020 и День Никиты
16:18
Фанат показал, как бы выглядела Half-Life: Alyx в угрюмых декорациях России Видео
16:12
В Украине появились полчища безработных: Шмыгаль озвучил шокирующие данные Видео
16:09
Жесткий карантин: опубликована карта блокпостов на въездах в Киев
15:57
Оскорбление чувств верующих: в Днепре перекопали дорогу к храму: фото
15:53
Пожар в Чернобыле: эколог сказала, что нельзя делать в Киеве Видео
15:41
Шарахаться друг от друга из-за коронавируса будем еще два года - ученые Видео
15:31
Красоты фанатского ремастера игры S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо показали в новом трейлере
15:26
Кулеба ответил на скандальное предложение Ирана по сбитому Боингу МАУ
15:22
Кличко рассказал, в каких больницах Киева проводят тесты на коронавирус
15:00
Фильмы на карантин - лучшие фильмы от Сергея Притулы Видео
15:00
Ученые нашли утонувший в Ниле старинный корабль, о котором писал Геродот
14:53
На допрос: Вятрович получил повестку по делу о краже денег на форуме по Голодомору
14:44
Вкуснейшая творожная пасха: как приготовить царский и быстрый кулич Видео
14:37
Весенний призыв 2020 – в Украине наметилась новая халява Видео
14:35
Индульгенция для Порошенко и Ко: нардеп объяснил, кому выгоден банковский закон
14:24
Коронавирус даже не вздрогнет: назван самый плохой антисептик Видео
14:23
Из-за коронавируса умер создатель одной из первых видеоигр в истории
14:22
Как испечь идеальный кулич на Пасху: главные секреты приготовления и выпекания Видео
14:19
Коронавирус в Раде: еще один олигарх подтвердил заражение
14:18
СМИ рассказали, что рассмотрят депутаты Рады на внеочередном заседании
14:10
Холостяк 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн 10-04-2020 Видео
14:08
В Налоговой объяснили, кому выгоден фейк о махинациях с НДС
13:56
Ужесточение карантина: Украина закрывает новые КПП на границе
13:42
Вырвать мир из пасти уханьской заразы: в ВОЗ опустили всех на землю Видео
13:23
Новый обмен пленными: у Зеленского назвали главную проблему
13:22
Халява закончилась: зачем Трамп наказал ВОЗ мнение
13:20
Apple показала, как в Украине сократилось количество людей на улицах из-за коронавируса
13:07
Черная метка коронавируса: назван первый признак тяжелой формы Ковид-19 Видео
12:58
Статья с "вышкой": Черновол похвасталась победой в суде
12:35
Пожар в Чернобыльской зоне играет на руку коронавирусу - эколог Ратушная
12:32
Коронавирус истребляет россиян: в Москве транспортный коллапс из-за пропусков Видео
12:25
Катастрофа Боинга МАУ: Иран сделал Украине скандальное предложение
12:23
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 15 апреля
12:13
Гороскоп всех знаков Зодиака на Чистый четверг 2020: взаимная любовь и ценность под ногами Видео
11:54
Нефедов обогатился за счет космических надбавок к зарплате, опубликован документ Фото
11:15
Когда отменят карантин в Украине: в МОЗ дали неутешительный прогноз
11:11
Ракетный удар по России: в Госдуме ответили на угрозы Украины
11:06
Зеленский повторяет ошибку Порошенко: что не так с закрытием городов на карантин мнение
10:40
От бармена – до помощника премьера: в Сети обсуждают новую протеже Шмыгаля
10:34
Сильный ветер и лавины: каким регионам Украины не повезет
10:10
На улицу - по пропускам: что известно о введении комендантского часа в Украине
09:33
Коронавирус атакует Украину: названо число новых жертв и заболевших Видео
09:29
Вылечились все: названа единственная страна в мире, которая поборола коронавирус
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять