Алина Гросу подогрела слухи о романе с Романом Полянским

Алина Гросу / Instagram

Украинская певица и актриса Алина Гросу, которая в 2020 году рассказала, как развелась с мужем, держит в напряжении фанатов, потому что не раскрывает подробности отношений с актером Романом Полянским.

Алина Гросу уже какое-то время снималась в клипах с Полянским, часто проводит с ним время, и актер даже приходит с ней на официальные интервью. Но певица упрямо отказывается официально рассказывать, какие отношения их связывают. Но при этом не отказывает себе в удовольствии подогреть слухи об их любовной связи.

Как сообщает издание Факты, Алина Гросу обменялась кольцами с Романом Полянским. Они посетили мастер-класс, на котором изготовили украшения друг для друга.

"Я предложила вместе пойти на ювелирный мастер-класс. Там сами сделали кольца и подарили их друг другу", - говорит Алина в комментарии звездного шоу.

Примечательно, что Роман Полянский оказался более сговорчивым, и в одном из многочисленных интервью сказал, что слова не нужны, ведь и так видно, какие у них отношения.

Напомним, Алина Гросу развелась с мужем Александром через несколько месяцев после свадьбы.

Как известно, расписалась Алина Гросу 1 июня, без особых церемоний.

Алина Гросу сыграла пышную свадьбу с несколькими платьями и банкетом сыграла в конце июня 2019.

Ранее Алина Гросу рассказала о новом романе и занятия бывшего мужа.