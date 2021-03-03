Анна Седокова объяснила скандал на программе Галкина

Анна Седокова / Instagram

Многодетная молодая мама Анна Седокова отреагировала на скандал, который произошел из-за того, что певица без объяснений покинула шоу Максима Галкина.

Анна Седокова в своем Instagram обратилась к своим сторонникам и всех любопытных.

"Аня , выскажите свою позицию!" Аня высказала позицию, когда встала и ушла", - говорит Седокова.

Так она ответила на запросы всех любопытных по поводу программы Галкина "Сегодня вечером", на которой произвела фурор.

"Не нравится - последовали моему примеру. Встали и вышли ))) За сердечки и объятия отдельное большое спасибо и любовная любовь", - добавила Седокова и попросила не "разводить болото" в комментариях.

Всех заинтриговало решение Седоковой уйти с вечернего шоу на российском ТВ.

В программу "Сегодня вечером" пригласили Анну Седокову, Викторию Боню и Ольгу Бузову, чтобы обсудить тему "золушек".

Однако в ролике перед началом обсуждения Седоковой объявили, что она трижды выходила замуж, рожала и разводилась. Манера подачи информации не понравилась певице, и она просто встала и ушла с шоу перед очередным роликом с ее нынешней свекровью - матерью Яниса Тиммы.

Галкин же пытался уговорить остаться Седокову и заверял, что мать Тиммы не сказала о девушке ничего плохого, но Анна всё же покинула студию.

Анна Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, который быстро нашел общий язык с ее детьми.

До этого она не раз со слезами рассказывала о разбитом сердце и неудачных отношениях. По словам Анны, она долго искала мужчину, который принял ее такой, и певица благодарна своему мужу Тимме.