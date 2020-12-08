"Бывших не бывает": Слава Каминская поставила точку в сплетнях об Эдгаре

Слава Каминская / Instagram

Слава Каминская, которая воспитывает двоих детей от бывшего мужа Эдгара Каминского, ответила хейтерам, которым не понравилось то, как она отозвалась о своем бывшем ранее. Слава Каминская и Эдгар развелись в июле 2019 года, не объясняя причин, но продолжают общаться и ростить детей вместе.

Слава уже призналась, что у нее есть мужчина, но все равно тепло общается с бывшим мужем, когда они гуляют с детьми. Как оказалось, кому-то в Сети это не нравится, и певица написала большой ответ на критику в своей адрес.

"Начиталась я вчера коментов под постом с бывшим мужем. Муж, может, и бывший, а отец — нынешний, и так будет всегда! Любовь может трансформироваться, если она имела место быть! Девочки, что в вашей голове? Общаться с бывшими — это нормально, тем более, если у вас есть совместные дети! Независимо от наличия нового избранника или избранницы и новых чувств! Разные периоды бывают в жизни! Иногда лучше отпустить, чтобы остаться вместе навсегда! Я люблю своего бывшего мужа и не имею права относиться к нему иначе, ведь без него у меня бы не было двух замечательных, гениальных малышей! Поймите одно, бывших не бывает, когда вас связывают дети! У вас может быть миллион отношений, но у ваших детей других родителей не будет! Если в вас живет один эгоизм, ругайтесь, убивайте друг друга, но подумайте о том, что дети, рожденные в любви, погибнут от вашей ненависти! Мы создаем общество, в котором живем! И либо лечим, либо калечим!!!!", - эмоционально объяснила певица.

При этом Слава в своем репертуаре не смогла не пошутить, и добавила в конце текста в скобках: "смайлики нафигачить можете сами, где удобно".

Она добавила к своему посту новое фото с Эдгаром, в продолжение к предыдущему, на котором отметила Каминского.

Слава Каминская и Эдгар / instagram.com/babaslavka/

Поклонники по разному отреагировали на слова певицы - звезды поддержали ее в комментариях, а кое-кто из пользователей Сети возмутился этим словам, и высказал противоположную мысль.

Как известно, пара поженилась 16 июля 2014 года, в браке у них родилось двое детей - Леонард и Лаура.