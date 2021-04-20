Елизавета II громко нарушила королевские традиции из-за смерти мужа

Королева Елизавета II / Reuters

Королева Великобритании Елизавета II отмечает 95-летие 21 апреля, но из-за того, что потеряла любимого супруга, женщина впервые отменила традиционные действия по поводу торжества.

Как сообщает People, из-за смерти принца Филиппа и соблюдения траура по нему королева не будет праздновать юбилей. Также она нарушит традицию и не будет делиться своим портретом в день рождения.

Королевская семья Великобритании по традиции делится семейными портретами в дни рождения членов семьи. Однако на этот раз Елизавета II нарушит традицию. Кроме того, торжественное празднование также будет отличаться - публичные мероприятия будут частично отменены.

Публичные процессии вовсе будут отменены, но не из-за смерти мужа Елизаветы, а больше из-за пандемии коронавируса.

В 2020 году торжество было отменено. Возможно, небольшое семейное празднование пройдет в Виндзорском замке.

ПО слухам, члены семьи снова собираются во дворец, и даже принц Гарри, который должен был отбыть в США, остается.

Напомним, Елизавета II оставила трогательную записку на похоронах принца Филиппа.

9 апреля 2021 умер принц Филипп - супруг британской королевы. Летом 2021 года принцу Филиппу должно было исполнится 100 лет.

Как сообщали дети Елизаветы II она в глубокой печали из-за смерти любимого мужа.