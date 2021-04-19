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Елизавета II оставила на похоронах принца Филиппа трогательную записку

19 апреля 2021, 11:56

В Великобритании 17 апреля прошел похорон мужа Елизаветы II принца Филиппа, и теперь стало известно о милом поступке женщины в тот день.

Королева, Елизавета
Королева, Елизавета / Reuters

Королева Великобритании Елизавета II оставила на могиле принца Филиппа трогательную записку с нежным именем в день его похорон.

Как сообщает издание People, королева написала прощальное письмо мужу, и подписалась именем Лилибет - которым он ее нежно называл.

Гроб герцога для торжественной церемонии прощания украсили полотном с его личным гербом и белыми весенними цветами, которые королева выбирала лично.

Елизавета II почтила память любимого, оставив ему записку со словами "Светлая память", которую подписала своим детским прозвищем. Покойный принц Филипп был последним, кто нежно называл королеву "Лилибет". Записку спрятали среди красивых цветов на гробу.

В Букингемском дворце отмечают, что такой жест очень личный. Королева Елизавета II и принц Филипп прожили в браке почти 74 счастливых лет

Процессия началась в 14.45 по местному времени. В 15 часов после залпа орудий конной артиллерии по всей стране прошла минута молчания.

Королева Елизавета II прибыла отдельно от процессии в часовню святого Георгия, где траурная церемония завершится богослужением.

По решению королевы Елизаветы II траур для королевской семьи и двора продлится еще две недели.

9 апреля 2021 умер принц Филипп - супруг британской королевы. Летом 2021 года принцу Филиппу должно было исполнится 100 лет.

По желанию королевы Елизаветы II тело принца Филиппа хотят перезахоронить после официальных похорон.

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