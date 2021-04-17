Слезы и горечь: в Британии прошли похороны принца Филиппа

Число желающих проститься с супругом королевы Елизаветы II было строго ограничено в связи с карантином.
Церемония похорон герцога Эдинбургского принца Филиппа прошла в Виндзорском замке.
На ней присутствовали лишь приглашенные члены королевской семьи, а также представители родов войск, с которыми был связан герцог.
Число желающих проститься с супругом королевы Елизаветы II было строго ограничено в связи с карантином.
Процессия началась в 14.45 по местному времени. В 15 часов после залпа орудий конной артиллерии по всей стране прошла минута молчания.
Королева Елизавета II прибыла отдельно от процессии в часовню святого Георгия, где траурная церемония завершится богослужением.
Гроб с телом герцога Эдинбургского будет помещен в королевский склеп на территории Виндзора.
Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. В Великобритании был объявлен национальный траур.
По решению королевы Елизаветы II траур для королевской семьи и двора продлится еще две недели.
Похороны принца Филиппа - прямая трансляция
Смерть принца Филиппа - о чем ранее писал Главред:
- В последние годы принц Филипп испытывал проблемы со здоровьем. Три года назад, в апреле 2018 года, он был доставлен в медучреждение имени короля Эдуарда VII в Лондоне – для проведения операции на бедре.
- В январе 2019 года принц Филипп, будучи за рулем внедорожника, попал в ДТП вблизи Сандрингемского дворца на востоке Англии. Из перевернутого транспортного средства супруг королевы выбрался самостоятельно, ему помогли очевидцы аварии.
- 9 апреля в возрасте 99 лет скончался супруг британской королевы - принц Филипп. Об этом ранее появилось сообщение на странице королевской семьи в Twitter.