Слезы и горечь: в Британии прошли похороны принца Филиппа

Похороны принца Филиппа / REUTERS

Церемония похорон герцога Эдинбургского принца Филиппа прошла в Виндзорском замке.

На ней присутствовали лишь приглашенные члены королевской семьи, а также представители родов войск, с которыми был связан герцог.

Число желающих проститься с супругом королевы Елизаветы II было строго ограничено в связи с карантином.

Процессия началась в 14.45 по местному времени. В 15 часов после залпа орудий конной артиллерии по всей стране прошла минута молчания.

Королева Елизавета II прибыла отдельно от процессии в часовню святого Георгия, где траурная церемония завершится богослужением.

Гроб с телом герцога Эдинбургского будет помещен в королевский склеп на территории Виндзора.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. В Великобритании был объявлен национальный траур.

По решению королевы Елизаветы II траур для королевской семьи и двора продлится еще две недели.

Похороны принца Филиппа - прямая трансляция

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