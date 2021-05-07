Главная Холостячка Украины выпустила песню на английском языке

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Певица Злата Огневич записала новую песню Always с DJ Shnaps, которую выпустила после оглашения начала кастинга для мужчин на участие в шоу Холостячка 2021 на СТБ.

О выходе новой песни рассказала певица за несколько дней, опубликовав сториз в Instagram, но сейчас появилась сама композиция.

"Как вам наша совместная работа? Делай звук громче! Не забывай поставить LiKE и написать коммент под видео!", - говорит певица.

Коллаборация Златы с артистом Shnaps стала полной неожиданностью для фанатов, ведь такой стиль исполнения для Огневич является абсолютно новым, и он понравился слушателям.

Злата Огневич Always слушать песню:

"Злата, Вы очень гармоничны в этом стиле. Круто вышло!", "Крутой танцевальный трек, от крутой Злати", "Тебе бы за пульт в купальничке где-то на островах диджеить. Только английское звучание чуток четче, но не потеряв свой изюм, как это у тебя получается", "Да, Злата, продолжай как Инна, это твоё!!! Ты супер, зажигай, такого исполнения в нашей стране нету" - пишут в комментариях к песне.

Напомним, что перед майскими праздниками СТБ открыл имя новой Холостячки, и запустил кастинг для мужчин, которые хотят сняться в Холостячке 2021