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Go-A записали ремикс песни Шум с популярной украинской певицей

7 мая 2021, 13:47

Экс-Nikita DJ Nana перевыпустила песню Шум, которую группа Go-A намерена показать на Евровидении 2021.

Go-A и DJ Nana
Go-A и DJ Nana / пресс-служба

В преддверии международного конкурса Евровидение, который в этом году пройдет в Роттердаме, представители от Украины, группа Go-A, записали ремикс на свой трек с певицей и Dj Nana. Песня приобрела минимализм и качественный бит.

Dj Nana вспоминает, что впервые услышала Go-A во время Национального отбора на конкурс и сразу отметила уникальное звучание коллектива.

"Мне нравится открывать для себя молодых исполнителей, которые имеют свое музыкальное лицо и более того, работают в сегменте этно- электро- фолк, - делится она. - Коллективов с таким оригинальным переплетением жанров у нас немного. Поэтому, слышав музыку Go-A, я сразу обратила на них внимание, появилась идея сделать что-то вместе".

Над ремиксом с Анастасией Кумейко также работал известный аранжировщик Сергей Ранов под руководством саунд-продюсера и парня певицы Руслана Квинты. В разборе композиции участвовал Артем Ефимов, который является автором оригинальной аранжировки композиции Шум.Читайте такжеОрганизаторы Евровидения кардинально поменяли принцип проведения конкурса

"Всегда интересно наблюдать за тем, как видят наше творчество. У Наны интересное и необычное прочтение. Надеемся, что мы дождемся момента, когда нам позволят наконец собираться на танцполах. Мне кажется, именно там наш ремикс максимально сможет раскрыть свой потенциал", - комментирует группа Go-A.

Экс-Nikita добавила, что в коллаборации с группой считала своей главной задачей - привнести новое звучание треку, но при этом сохранить его самобытность.

Go-A DJ Nana - Шум ремикс - слушать песню:

Напомним, что песню Шум выбирало жюри на тайном онлайн-нацотборе. Украинцев возмутило сокрытие такого решения, и в Сети поднялся скандал.

Музыкальный продюсер предупредил, что в Европе могут не оценить творчество Go-A.

Анастасия Кумейко новости шоу бизнеса Go-A Евровидение-2021
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