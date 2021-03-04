Группа НеАнгелы распалась

Легендарный популярный девичий поп-дуэт НеАнгелы распался после долгой и чрезвычайно успешной пятнадцатилетней карьеры на украинской эстраде.
После многолетних выступлений на украинской эстраде популярный девичий поп-дуэт НеАнгелы объявил о прекращении существования. Об этом 4 марта в эфире программы Сниданок з 1+1 рассказала солистка коллектива Слава Каминская.
"Обидно. 15 лет мы друг к другу привыкали. Вика для меня очень близкий человек, независимо от того, что мы так много ссорились. Мы с ней прощаемся не окончательно, конечно. Группа НеАнгелы ‒ это о моей жизни, о любви, о каких-то девичьих страданиях", ‒ сказала она.
Каминская отметила, что решение о распаде коллектива не было спонтанным. К нему она, вторая солистка Виктория Смеюха и продюсер Юрий Никитин пришли вместе.
"Так случилось, любовь проходит. У Юры больше нет ни возможности, ни желания нами заниматься. Об этом объявил Юра. Хотя это было общее решение, мы шли к этому вместе", ‒ сказал певица.
По словам Каминской, к распаду привело то, что солисткам дуэта стало тесно на сцене. Теперь они обе планируют заниматься сольной карьерой.
Группа даст прощальный концерт в Киеве в зале Freedom 26 марта.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Группа НеАнгелы начала активную деятельность более 15 лет назад - с 2006 года.
- За все время состав коллектива (Слава Каминская и Виктория Смеюха) не менялся ни разу - что большая редкость для девичих поп-групп.
- НеАнгелы прославились хитами - Юра, прощай, Я знаю - это ты, Шуры-муры