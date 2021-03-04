УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Группа НеАнгелы распалась

4 марта 2021, 10:44
Прослушать новость
Остановить

Легендарный популярный девичий поп-дуэт НеАнгелы распался после долгой и чрезвычайно успешной пятнадцатилетней карьеры на украинской эстраде.

НеАнгелы
группа НеАнгелы / УНИАН

После многолетних выступлений на украинской эстраде популярный девичий поп-дуэт НеАнгелы объявил о прекращении существования. Об этом 4 марта в эфире программы Сниданок з 1+1 рассказала солистка коллектива Слава Каминская.

"Обидно. 15 лет мы друг к другу привыкали. Вика для меня очень близкий человек, независимо от того, что мы так много ссорились. Мы с ней прощаемся не окончательно, конечно. Группа НеАнгелы ‒ это о моей жизни, о любви, о каких-то девичьих страданиях", ‒ сказала она.

Каминская отметила, что решение о распаде коллектива не было спонтанным. К нему она, вторая солистка Виктория Смеюха и продюсер Юрий Никитин пришли вместе.

"Так случилось, любовь проходит. У Юры больше нет ни возможности, ни желания нами заниматься. Об этом объявил Юра. Хотя это было общее решение, мы шли к этому вместе", ‒ сказал певица.

По словам Каминской, к распаду привело то, что солисткам дуэта стало тесно на сцене. Теперь они обе планируют заниматься сольной карьерой.

Группа даст прощальный концерт в Киеве в зале Freedom 26 марта.

Читайте такжеСлава Каминская похвасталась формами на откровенном фото

Напомним, ранее сообщалось:

  • Группа НеАнгелы начала активную деятельность более 15 лет назад - с 2006 года.
  • За все время состав коллектива (Слава Каминская и Виктория Смеюха) не менялся ни разу - что большая редкость для девичих поп-групп.
  • НеАнгелы прославились хитами - Юра, прощай, Я знаю - это ты, Шуры-муры

НеАнгелы Юрий Никитин Слава Каминская Виктория Смеюха
Сейчас вы просматриваете новость «Группа НеАнгелы распалась». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Від пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021: знакомство с участницамиВід пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021: знакомство с участницами Голос країни 11 сезон: как прошел 6 выпуск 28-02-2021: кого выбрали тренерыГолос країни 11 сезон: как прошел 6 выпуск 28-02-2021: кого выбрали тренеры "Вкусненько": украинская блогерша снялась в прозрачном белье"Вкусненько": украинская блогерша снялась в прозрачном белье "Классная жопка": Ирина Морозюк сняла штаны на откровенном фото"Классная жопка": Ирина Морозюк сняла штаны на откровенном фото Назвали настоящую причину смерти Анны КастельяносНазвали настоящую причину смерти Анны Кастельянос
Следующий материал

Последние новости

10:49
В Украине засекретили информацию о цене и производителях COVID-вакцин
10:45
Гороскоп для всех на 4 марта: другая работа и опасные материалы Видео
10:44
Группа НеАнгелы распалась Видео
10:43
В Одессе медики объяснили отказ прививаться вакциной CoviShield Видео
10:23
В Киеве заговорили об ужесточении карантина Видео
Реклама
10:12
Чем страшны новые санкции Запада против России мнение
10:10
Как безработным помогут на время карантина - закон вступил в силу Видео
09:59
Скандальный мэр Николаева грозит карой медикам за отказ от вакцинации Видео
09:50
Тука оценил шансы на захват Россией новых территорий Украины Видео
09:32
В ВСУ разгорелся новый скандал из-за русского языка Видео
09:24
Появилась реакция главы МИД Словакии на шутку премьера о Закарпатье
09:18
Почему санкции против Медведчука подняли рейтинг Зеленскому - социолог Видео
09:10
Соцсеть без цензуры: в чем феномен Сlubhouse
08:53
Шмыгаль рассказал о новой цене на газ в следующем отопительном сезоне Видео
08:43
Легализация порно как драйвер реформ в Украине мнение
08:34
Эксперт объяснил, зачем Зеленскому бить по Медведчуку и Порошенко Видео
08:22
В Украине резко подскочило число больных COVID-19 Видео
07:44
Еврейская Пасха или Песах 2021: что и когда празднуют иудеи Видео
07:36
Врач пояснил, какое время лучше для человека – зимнее или летнее Видео
07:13
Как "снять" пигментные пятна домашними средствами Видео
Реклама
07:00
Кравчук рассказал, как в ВСУ будут реагировать на обстрелы на Донбассе Видео
06:54
Санкции против России: кому на самом деле будет больно мнение
06:36
Маск прокомментировал испытания со взрывом корабля Starship Видео
06:33
Платежки за отопление в Украине завышены в 4 раза - эксперт
06:02
В моду на 2021 год вернулись купальники с потрясающими ретро принтами Фото
05:28
Ученые назвали сроки и причину апокалипсиса
05:15
Генерал СБУ указал на военную угрозу Украине из-за ситуации в Беларуси Видео
05:03
Одному знаку восточного гороскопа светит невероятный фарт – астролог Видео
04:34
Эксперт объяснил роль Медведчука и раскрыл сценарий России по Донбассу Видео
03:50
В моду входит удлиненная челка на бок с эффектом омоложения Видео
03:19
ВСУ предупредили об опасности военных учений РФ и боевиков на Донбассе Видео
02:12
Первая леди Украины появилась на публике в элегантном образе
00:52
От каких привычек нужно избавиться ради хорошего сна Видео
00:51
Дневная сонливость может быть признаком редкой болезни Видео
00:19
Перевод часов на летнее время 2021: Украина меняет правила Видео
00:06
Британский штамм коронавируса добрался до Украины Видео
03 марта, среда
23:19
В Украине резко поменяется погода и ударит мороз Видео
23:12
Диетолог назвала главные правила потребления сала Видео
23:04
Корабль Маска для полета на Марс с треском провалил испытания Видео
22:53
Разумков назвал причину провального старта вакцинации от коронавируса Видео
Реклама
22:40
Россияне "обалдели" от цен на продукты в аннексированном Крыму
22:07
Шмыгаль откровенно высказался об отставке Авакова
21:49
Какие продукты красят зубы в желтый цвет: топ-12 Видео
21:47
Шахтер выбила из Кубка Украины команда Агробизнес
21:46
В ТКГ раскрыли планы России о военных действиях на Донбассе Видео
21:35
Иммунолог пояснила, стоит ли делать прививку тем, кто переболел коронавирусом
21:28
Как усилить здоровье за одну минуту: 26 новых лайфхаков Видео
21:22
У каждого третьего это есть: новое исследование связало обычное недомогание с раком Видео
21:15
Порошенко объяснил, почему Медведчук стал посредником между Украиной и РФ Видео
21:14
Почему выпадают волосы и что делать в домашних условиях Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять