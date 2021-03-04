Группа НеАнгелы распалась

группа НеАнгелы / УНИАН

После многолетних выступлений на украинской эстраде популярный девичий поп-дуэт НеАнгелы объявил о прекращении существования. Об этом 4 марта в эфире программы Сниданок з 1+1 рассказала солистка коллектива Слава Каминская.

"Обидно. 15 лет мы друг к другу привыкали. Вика для меня очень близкий человек, независимо от того, что мы так много ссорились. Мы с ней прощаемся не окончательно, конечно. Группа НеАнгелы ‒ это о моей жизни, о любви, о каких-то девичьих страданиях", ‒ сказала она.

Каминская отметила, что решение о распаде коллектива не было спонтанным. К нему она, вторая солистка Виктория Смеюха и продюсер Юрий Никитин пришли вместе.

"Так случилось, любовь проходит. У Юры больше нет ни возможности, ни желания нами заниматься. Об этом объявил Юра. Хотя это было общее решение, мы шли к этому вместе", ‒ сказал певица.

По словам Каминской, к распаду привело то, что солисткам дуэта стало тесно на сцене. Теперь они обе планируют заниматься сольной карьерой.

Группа даст прощальный концерт в Киеве в зале Freedom 26 марта.

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