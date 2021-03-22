Известная российская телеведущая загремела в реанимацию

По словам знаменитости, в данный момент врачи выясняют причину ее плохого самочувствия. Ее госпитализировали прямо со съемок шоу Секрет на миллион.
В России пришлось экстренно госпитализировать известную телеведущую Леру Кудрявцеву. Звезда угодила в реанимацию, гласит ее сторис в Instagram.
Кудрявцева сообщила, что ее увезли в больницу прямо со съемок шоу "Секрет на миллион".
"Испугалась я прилично", - отметила телеведущая.
По ее словам, сейчас врачи выясняют причину ее плохого самочувствия.
В январе сообщалось, что Лера Кудрявцева сломала крестец. Она решила залезть на чердак по лестнице и упала на спину. Тогда же она ударилась головой, получив сотрясение.
После несчастного случая Кудрявцеву госпитализировали, однако в итоге она решила лечиться дома.
- Ранее Главред писал о том, что российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что заразилась коронавирусом в своем Instagram, показав результаты теста. После этого в прямой трансляции она рассказала историю о том, как подхватила инфекцию от маленькой дочки.
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Автор: Екатерина Трохимчук