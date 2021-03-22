Известная российская телеведущая загремела в реанимацию

Лера Кудрявцева попала в больницу / Instagram

В России пришлось экстренно госпитализировать известную телеведущую Леру Кудрявцеву. Звезда угодила в реанимацию, гласит ее сторис в Instagram.

Кудрявцева сообщила, что ее увезли в больницу прямо со съемок шоу "Секрет на миллион".

"Испугалась я прилично", - отметила телеведущая.

По ее словам, сейчас врачи выясняют причину ее плохого самочувствия.

В январе сообщалось, что Лера Кудрявцева сломала крестец. Она решила залезть на чердак по лестнице и упала на спину. Тогда же она ударилась головой, получив сотрясение.

После несчастного случая Кудрявцеву госпитализировали, однако в итоге она решила лечиться дома.