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Известная российская телеведущая загремела в реанимацию

22 марта 2021, 22:26

По словам знаменитости, в данный момент врачи выясняют причину ее плохого самочувствия. Ее госпитализировали прямо со съемок шоу Секрет на миллион.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева попала в больницу / Instagram

В России пришлось экстренно госпитализировать известную телеведущую Леру Кудрявцеву. Звезда угодила в реанимацию, гласит ее сторис в Instagram.

Кудрявцева сообщила, что ее увезли в больницу прямо со съемок шоу "Секрет на миллион".

"Испугалась я прилично", - отметила телеведущая.

По ее словам, сейчас врачи выясняют причину ее плохого самочувствия.

В январе сообщалось, что Лера Кудрявцева сломала крестец. Она решила залезть на чердак по лестнице и упала на спину. Тогда же она ударилась головой, получив сотрясение.

После несчастного случая Кудрявцеву госпитализировали, однако в итоге она решила лечиться дома.

  • Ранее Главред писал о том, что российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что заразилась коронавирусом в своем Instagram, показав результаты теста. После этого в прямой трансляции она рассказала историю о том, как подхватила инфекцию от маленькой дочки.
  • Телеведущая перед Новым годом сводила Машу на детскую елку, чего очень не хотела делать, но потом сдалась, откуда ребенок и принес вирус. В новогоднюю ночь они отменили всех гостей, девочка лежала с высокой температурой.
новости России шоу-бизнес Лера Кудрявцева
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