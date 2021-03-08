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Известная телеведущая родила ребенка и назвала его отца

8 марта 2021, 15:22
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Известная телеведущая опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook фото новорожденного малыша, которого за ручки держат мама и папа.

Фролова
Василиса Фролова / УНИАН

Известная украинская телеведущая Василиса Фролова впервые стала матерью и родила сына. Фото малыша, которого за ручки держат мама и папа, она опубликовала на своей странице в социальной сети в Facebook.

Сообщается, что ребенок появился на свет на несколько дней позже запланированного срока. Мальчика назвали Родионом.

В посте ведущая упомянула Дмитрия Котеленца, который, по всей видимости, и является отцом ребенка. Ранее Фролова говорила, что отец ребенка ‒ крайне известный человек в телевизионном мире.

К слову, Дмитрий Котеленец ‒ продюсер, который работает на телевидении с 1996 года. Возглавлял различные подразделения украинских национальных каналов. Продюсировал спортивные, музыкальные, развлекательные программы.

В настоящее время он преподает в киевском театральном университете имени Карпенко-Карого и член жюри Национальной музыкальной премии YUNA.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • У известного журналиста/медиаменеджера Дмитрия Гордона и его супруги, телеведущей и главного редактора сайта Гордон Алеси Бацман родилась дочь.
  • Для 51-летнего Гордона дочь стала седьмым ребенком. С 35-летней Бацман они воспитывают теперь уже трех детей ‒ новорожденную Лиану, Алису и Санту.
беременность Василиса Фролова
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