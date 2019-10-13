Телеведущая родила Гордону седьмого ребенка

У Гордона и Бацман родилась дочь / Фото: Facebook/Алеся Бацман

У известного журналиста Дмитрия Гордона и его жены, телеведущей и главного редактора сайта Гордон Алеси Бацман родилась дочь.

Как сообщает издание Факты, девочку решили назвать Лианой.

Для 51-летней Гордона это будет седьмой ребенок. А с 35-летней Бацман они воспитывают теперь уже трое совместных детей: новорожденную Лиану, трехлетнюю Алису и Санту, которой семь лет.

Как известно, в предыдущем браке у Гордона родилось четверо детей: 27-летний Ростислав, 24-летний Дмитрий, 18-летний Лев и 20-летняя дочь Елизавета.

Новоиспеченные родители рассказывают, что первыми с рождением сестрички маму поздравили Санта и Алиса, исполнив музыкальный этюд.

Напомним, глава партии Слуга народа Давид Арахамия в пятый раз стал отцом – его супруга родила девочек-двойняшек.