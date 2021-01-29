Квартиры, дома и наличные: какое наследство оставил Василий Лановой

Василий Лановой / кадр из кф Барышня-крестьянка

Василий Лановой умер вечером 28 января от осложнений от коронавируса.

Его положили на аппарат ИВЛ после ухудшения состояния, но днем он перенес клиническую смерть. После этого Василий Лановой умер.

У Ланового остался старший сын, третья жена и внебрачная внучка - на наследство будут претендовать сын и жена, 20-летнюю внучку Анну он полностью обеспечил при жизни.

Как сообщает КП.ру у старшего сына Ланового есть собственная квартира. Актер оставил родственникам квартиру, дачу и наличные.Читайте такжеВасилий Лановой - биография, фильмы и личная жизнь

У Ланового с супругой квартира на Арбате и дача в Подмосковье во Внуково. Наследники первой очереди артиста – вдова и сын не собираются спорить по поводу имущества.

Василий Лановой всегда много работал – играл в театре, преподавал в театральном училище и тд.

Он всегда отказывался от больших рекламных гонораров. От концертных выступлений получал больше удовольствия последнее время, чем от съемок.

Лановой и Купченко чаще жили на даче, по хозяйству паре помогала помощница.

Напомним, что прощание с Василием Лановым пройдет в Вахтанговском театре в Москве.