Квартиры, дома и наличные: какое наследство оставил Василий Лановой

Василий Лановой оставил своим родственникам значительное наследство после смерти.
Василий Лановой умер вечером 28 января от осложнений от коронавируса.
Его положили на аппарат ИВЛ после ухудшения состояния, но днем он перенес клиническую смерть. После этого Василий Лановой умер.
У Ланового остался старший сын, третья жена и внебрачная внучка - на наследство будут претендовать сын и жена, 20-летнюю внучку Анну он полностью обеспечил при жизни.
Как сообщает КП.ру у старшего сына Ланового есть собственная квартира. Актер оставил родственникам квартиру, дачу и наличные.Читайте такжеВасилий Лановой - биография, фильмы и личная жизнь
У Ланового с супругой квартира на Арбате и дача в Подмосковье во Внуково. Наследники первой очереди артиста – вдова и сын не собираются спорить по поводу имущества.
Василий Лановой всегда много работал – играл в театре, преподавал в театральном училище и тд.
Он всегда отказывался от больших рекламных гонораров. От концертных выступлений получал больше удовольствия последнее время, чем от съемок.
Лановой и Купченко чаще жили на даче, по хозяйству паре помогала помощница.
Напомним, что прощание с Василием Лановым пройдет в Вахтанговском театре в Москве.