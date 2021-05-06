Леся Никитюк отреагировала на секс-скандал с Константином Меладзе

Леся Никитюк / Instagram

Недавно певицы Оля Полякова и Ани Лорак заявили, что музыкальный продюсер Константин Меладзе предлагал им продвижение в карьере за интим, чем спровоцировали секс-скандал вокруг него.

Через несколько дней после того, как свое заявление сделала Оля Полякова, ситуацию также прокомментировала телеведущая Нового канала Леся Никитюк. В комментарии ведущему Евгению Таллеру она рассказала, предлагали ей интим, или нет.

"Хотелось бы приклеиться к этому скандалу, и сказать, что за всю мою карьеру мне никто ничего не предлагал", - в шутку сказала она в комментарии, который опубликовали в Instagram.

Напомним, Оля Полякова решила поддержать обвинениями в адрес Меладзе певицу Ани Лорак.

Ранее Ани Лорак намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интим наряду с продвижением в карьере. По ее словам, когда он получил отказ, то запретил всем своим знакомым общаться с певицей.

Свое интервью певица давала для россТВ еще до майских праздников.